¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤òÀï¤¦¡ÉºÇÇ¯¾¯À¤Âå¡É18ºÐSB¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)¡¢U-20WÇÕ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡È¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦²ù¤·¤µ¡É¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï16Æü¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤ÇU-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£DF¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À·ë²Ì¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2005Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤«¤é07Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î4³ØÇ¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ºÇÇ¯¾¯07Ç¯ÁÈ¤Î18ºÐ¤À¡£½êÂ°¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£U-18½êÂ°»þ¤Î¥×¥í·ÀÌó¤Ï¿ù¿¹¹Íµ¯¡¢¿û¸¶Í³Àª¡¢µ®ÅÄÎË²Ï¤Ë¼¡¤°4¿ÍÌÜ¡£4·î¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»î¹ç¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤â¡¢²Æ°Ê¹ß¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤â³ÆÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ¡¢ºò½©¤Ë¥Á¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÈô¤Óµé¤ÇÈ´Å§¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ø¤ÎÁª½Ð¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï±¦WB¤ÇÀï¤¦¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï±¦SB¤È¤·¤ÆÀï¤¦¡£U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¢Âè2Àá¤ÈÀèÈ¯½Ð¾ì¡£²Ì´º¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ëÀÑ¶ËÀ¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¹¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²ù¤·¤µ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Î»î¹ç(Âè3Àá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï)¤Ç¥«¥¤¥È(¾®Àô²Â¸¾)¤¬¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÄ¹¤¤Ê¬¿ô¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£10ÆÀÅÀ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤«¤·¤éÍí¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤ÏU-20WÇÕ¤â´Þ¤á¤Æ¹ñºÝ·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤È¤ÎÈùÌ¯¤Ê°ã¤¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖU-20WÇÕ¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¤Û¤¦¤¬Àï¤¤¤Å¤é¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤è¤¯°ú¤¤¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤¦Êø¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤À¤±À¸¤¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç(°ú¤¯Áê¼ê¤ÎÊø¤·Êý¤Ï)¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£1ÅÀÌÜ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¾Ç¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¥¢¥¸¥¢ÆÈÆÃ¤Î¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤¤¤ë¡£U-20WÇÕ4»î¹ç¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£½éÀï¤Ç¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤¬Âè3Àá¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÇÔÂà¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÏÉé¤±¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£25Ç¯¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÂåÉ½¤Ç¤â¤½¤Î´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿°ìÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡£¥×¥íÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤Ç¡¢¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Á¥ê¤ÎÂç²ñ¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤³¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÇÇ¯¾¯À¤Âå¤Ê¤¬¤é¡¢ñ¨¡¹¤È¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤À¡£U-20WÇÕ¤ÎÂè3Àá¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÀï(¡û3-0)¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ì£Êý¤è¤ê¤âÁá¤¯É¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÅÀ·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ª¤Þ¤¨¤¬¡×¤ÈÃç´Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤·¡¢¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤¬·è¤á¤Æ¾¡¤Æ¤Ð¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡£¤Ê¤ó¤«´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡£ÂåÉ½Àï¤Ë½Ð¤ë»×¤¤¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤ÏU23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÎÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢½à¡¹·è¾¡¡¦¥è¥ë¥À¥óÀï¤Ø¡£¿¹¤Ï¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¤É¤Ã¤Á¤¬¼è¤ë¤«¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¡Ö»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£1ÅÀÌÜ¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Î2ÅÀÌÜ¤Î½ÅÍ×À¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²÷¿Ê·â¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
