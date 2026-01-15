¡Ö¼Â¤ÏÃæ¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹ °ì½ï¤Ë³Ø¿©¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤¿¾Ð¾Ð¡×²£ÉÍFC¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤¬¶Ã¤¤Î¹ðÇò
¡¡²£ÉÍFC¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤òÌ³¤á¤ë»°ÅÄË¨Æü¹á¤µ¤ó¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX(@_fl_monika)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸þ°æº»Ìí¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ï14Æü¤Ë2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤Â³¤Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤µ¤äÀèÇÚ ¿¨¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÃæ¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹ °ì½ï¤Ë³Ø¿©¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤¿¾Ð¾Ð¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö·ÝÇ½·Ï¤Î³Ø¹»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î»äÎ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤´±ï¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¤¹¤²¤§¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È´ñ¶ø¤Ê!¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤äÀèÇÚ— »°ÅÄ Ë¨Æü¹á (@_fl_monika) January 15, 2026
¿¨¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢
¼Â¤ÏÃæ¹â¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹
°ì½ï¤Ë³Ø¿©¤È¤«¿©¤Ù¤Æ¤¿¾Ð¾Ð
·ÝÇ½·Ï¤Î³Ø¹»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î»äÎ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤´±ï¤À¤Ê¤Ã¤Æ
º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹#yokohamafc https://t.co/1srsAULRYv