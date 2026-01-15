¡ÖNIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1¡×¤¬¹ñÆâÈ¯É½¡¡Ìó350g¤ÎÉ¸½à¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¡¡
¥Ë¥³¥ó¤Ï¡¢Z¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖNIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1¡×¤ò1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï9Ëü200±ß¡£
1·î7Æü¤Ë³¤³°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ìó4ÇÜ¤ÎÉ¸½à¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤Ç¡¢É÷·Ê¤«¤é¥Ýー¥È¥ìー¥È¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Z¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥º¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª¶á¤¤¾ÇÅÀ°è¤ÎÉ¸½à¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ¡¢FÃÍ¤¬F4¸ÇÄê¤ÎS-Line¥·¥êー¥º¡ÖNIKKOR Z 24-120mm f/4 S¡×¡Ê½ÅÎÌÌó630g¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¾®·¿·ÚÎÌ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤ÏÌóÈ¾Ê¬¤ÎÌó350g¤È¤Ê¤ë¡£
AF¶îÆ°ÍÑ¤Ë¡¢STM¡Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥¿ー¡Ë¤òÅëºÜ¡£Æ°ºî²»¤¬ÀÅ¤«¤Ê¤¿¤á¡¢Æ°²è»£±Æ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£
»£±ÆÇÜÎ¨¤ÏºÇÂç0.5ÇÜ¡Ê¾ÇÅÀµ÷Î¥70～105mm»þ¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ïー¥Õ¥Þ¥¯¥í¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¡ÖHB-93B¡×¤ÏÊÌÇä¤È¤Ê¤ë¡£
Z5II¤ËÆ±¥ì¥ó¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¡£È¯Çä¤Ï2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï32Ëü1,200±ß¡£
Z5II¤Ø¤ÎÁõÃå¥¤¥áー¥¸¥ì¥ó¥º¹½À®¡§10·²12Ëç¡ÊED¥ì¥ó¥º1Ëç¡¢ÈóµåÌÌ¥ì¥ó¥º2Ëç¡Ë ¥Õ¥©ー¥«¥·¥ó¥°Êý¼°¡§IF¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡Ë·Á¼° ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¡§0.2m¡Ê24¡¢50mm»þ¡Ë¡¢0.28m¡Ê105mm»þ¡Ë ºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¡§0.5ÇÜ¡Ê70-105mm»þ¡Ë ºÇ¾®¹Ê¤ê¡§F22¡Ê24mm»þ¡Ë¡¢F40¡Ê105mm»þ¡Ë ¹Ê¤ê±©º¬¡§7Ëç ¥Õ¥£¥ë¥¿ー·Â¡§67mm ³°·ÁÀ£Ë¡¡§73.5¡ß106.5mm ¼ÁÎÌ¡§Ìó350g