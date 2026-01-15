¶Ë¾å¤Î¸ý¤É¤±¡ª Ã»»þ´Ö¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö»êÊ¡¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×
¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¡ª¡Ö¥Ñ¥¹¥¿ µû²ð¤Î¥é¥°¡¼¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×
¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥óµé¤ÎÌ£¤Ê¤Î¤Ëºî¤êÊý¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥·¥§¥Õ¡¢KEITA¤µ¤ó¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê°ì»®¤¬ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬Instagram¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KEITA¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÇºÇÂç¸Â¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¡£¼ê´Ö¤â¿©ºà¤âºÇ¾®¸Â¡¢¶ñºà¤È¿å¤À¤±¤Ç¼«Á³¤ÊÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢½¤¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥×¥í¤Îµ»¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏKEITAÃø¤Î½ñÀÒ¡ØÁÇºà¤È¿å¤Ç»Å¾å¤²¤ëÄ¶ÀäÉÊ¥Ñ¥¹¥¿ ¼ê´Ö¤È¿©ºà¤ÏºÇ¾®¸Â¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»êÊ¡¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Æ¥ê¡¼¥Ì
¶Ë¾å¤Î¸ý¤É¤±¤ÎÈëÌ©¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¡£
Ãæ¿È¤¬¤È¤í¤È¤í¤Î¾õÂÖ¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¥ì¥·¥Ô¡£
¢£ºàÎÁ¡Ê16.5cm¡ß7cm¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì·¿1ÂæÊ¬¡Ë
ÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ä200g
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä120g
Íñ¡ÊÍñ²«¤ÈÍñÇò¤ËÊ¬¤±¤ë¡Ë¡Ä4¸Ä
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü ¡Ä50g
¤Ï¤Á¤ß¤Ä ¡Ä15g
¶¯ÎÏÊ´ ¡Ä30g
¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¡Ä25g
¥ß¥ó¥È¡Ê¾þ¤êÍÑ¡Ë ¡ÄÅ¬ÎÌ
¢£ºî¤êÊý
1. ¥Æ¥ê¡¼¥Ì·¿¤ËÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÇö¤¯ÅÉ¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï180¡î¤Ë²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¾®¤µ¤¯¹ï¤ó¤ÀÈÄ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÅò¤»¤ó¤Ë¤«¤±¤ÆÍÏ¤«¤¹¡£
3. 2¤ËÍñ²«¤ò1¤Ä¤º¤Ä²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
4. ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¢ÍñÇò¤òÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¸ÞÊ¬Î©¤Æ¤Ë¤¹¤ë¡£
5. 3¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë4¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
6. 5¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¶¯ÎÏÊ´¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
7. ¥Æ¥ê¡¼¥Ì·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó20Ê¬¾Æ¤¯¡£
8. ¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¡¢Ìó2»þ´ÖÎä¤ä¤¹¡£
9. ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ»®¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë¡£¤æ¤ë¤¯Ë¢Î©¤Æ¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¤Õ¤ê¡¢¥ß¥ó¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ´°À®¡£
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤¬¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Æý»ù¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆý»ù¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Ãø¡áKEITA¡¿¡ØÁÇºà¤È¿å¤Ç»Å¾å¤²¤ëÄ¶ÀäÉÊ¥Ñ¥¹¥¿ ¼ê´Ö¤È¿©ºà¤ÏºÇ¾®¸Â¡ª¡Ù