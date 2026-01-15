Ï·Ï·²ð¸î¤ÎËö¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¡ÄÇ§ÃÎ¾É¤Î80ÂåÊì¤ò¹Ê»¦¤·¤¿60ÂåÂ©»Ò¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¡×¡Ú´Ú¹ñ¡Û
´Ú¹ñ¤Ç60Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬À¸³è¶ì¤òÈá´Ñ¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡ËËÌÉô·Ù»¡½ð¤Ï1·î15Æü¡¢ÂºÂ°»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç60Âå¤ÎA»á¤ò¶ÛµÞÂáÊá¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
A»á¤Ï13Æü¸á¸å6»þ¤«¤é7»þ30Ê¬¤Î´Ö¤Ë¡¢¸÷½£»ÔËÌ¶èÎ¶Æ¬Æ¶¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥É¥ó¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿80Âå¤ÎÊì¿ÆB»á¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ï14Æü¡¢¡ÖÊì¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¼¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢½»Âð¼þÊÕ¤òÁÜº÷¡£Æ±Æü¸á¸å9»þ31Ê¬¤´¤í¡¢A»á¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿1t¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤«¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÎB»á¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç·Ù»¡¤Ë¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿A»á¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤ÆÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·ÐºÑÅª¤Êº¤µç¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£A»á¤ÏÈÈ¹ÔÄ¾¸å¡¢¡ÖÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¿É¤¤¡£¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤À¤é²ÐÁò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¡¢¿È¤Î¾å¤òÈá´Ñ¤¹¤ë¥á¥â¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤ÏA»á¤«¤é¾Ü¤·¤¤ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤¿¸å¡¢¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ±¡¤Ë´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¡¢B»á¤Î»à°ø¤òÀµ³Î¤ËµæÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë