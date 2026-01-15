BTS V¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë½Ö¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤âËº¤ì¤ë¡ªÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤ËÀ°¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤«¤é¡È¤¢¤¯¤Ó¡É¤ò¤¹¤ë¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Þ¤Ç·ä¤Î¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¡ØGQ KOREA¡Ù2·î¹æ¤Ç6¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëV¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëCartier¡Ê¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ»¤Ã¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥àー¥Óー¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ò»×¤ï¤»¤ë±ÇÁüÈþ¤ÈÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Ç»Ï¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Çò¤Î¥·¥ë¥¯¥Ö¥é¥¦¥¹»Ñ¤ÎV¤¬ÅÅÏÃ¤Î¼õÏÃ´ï¤ò¼ê¤Ë¤É¤³¤«°¦¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¥«¥éー¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡Ö¥Ñ¥ó¥Æー¥ë¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤¬µ±¤¯»ØÀè¤Ç»ØÍ·¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¡¢»æ¤Ë¥Ú¥ó¤Ç³«¤±¤¿·ê¤«¤é¤³¤Á¤é¤òÇÁ¤¹þ¤à¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤â¡£
Çò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥É¥é¥¤¥äー¤ò¼ê¤ËÈ±¤ò´¥¤«¤¹¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´é¤ËÉ÷¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¤È¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏ²¼¤Ç¥Õ¥¡ー¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤òÅ»¤¤ÐÊ¤à»Ñ¡¢Ä¦Áü¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÇò¤¤°áÁõ¤ÎV¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹ー¥Ä¤ËÈ±¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤Þ¤È¤á¤¿ÑÛ¡¹¤·¤¤²£´é¤È´ãº¹¤·¡£°áÁõ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°¤¤äÉ½¾ð¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¡È¤Ê¤ê¤¤ë¡ÉV¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë1Ê¬7ÉÃ¤Î±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
V¤é¤·¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ë²Ä°¦¤µ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Î²£´é¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ´°àú¡×¡Ö½Ö¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Èþ¤·¤µ¡×¡ÖGQ¥Æ¥Æ¤É¤Î½Ö´Ö¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£