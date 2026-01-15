£Ó¡õ£ÐÅê»ñÀïÎ¬Éô¡§ÆüËÜ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
£Ó¡õ£ÐÅê»ñÀïÎ¬Éô¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ø¿ô¤Î·î¼¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡ü»Ø¿ô¡ÊÆüËÜ±ß¡Ë
¡ãÆüËÜ³ô¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
S&P ÆüËÜ500»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.09¡ó¡¡ 9.23¡ó¡¡25.12¡ó
¡¡¡¡S&P/TOPIX 150¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.17¡ó¡¡ 9.99¡ó¡¡24.99¡ó
¡¡¡¡S&P ÆüËÜÃæ·¿³ô100»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.32¡ó¡¡ 3.83¡ó¡¡21.65¡ó
¡¡¡¡S&P ÆüËÜ¾®·¿³ô250»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.17¡ó¡¡ 8.36¡ó¡¡29.54¡ó
S&P/JPX Prime Market 250¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.07¡ó¡¡ 9.48¡ó¡¡25.01¡ó
¡ãS&P ÆüËÜ 500 ¥»¥¯¥¿ー¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
ÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.66¡ó¡¡ 9.47¡ó¡¡40.67¡ó
¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.35¡ó¡¡17.29¡ó¡¡39.78¡ó
¸ø¶¦»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3.88¡ó¡¡15.38¡ó¡¡39.06¡ó
¶âÍ»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4.93¡ó¡¡ 9.45¡ó¡¡35.26¡ó
¾ðÊóµ»½Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.67¡ó¡¡14.68¡ó¡¡30.81¡ó
»ñËÜºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.75¡ó¡¡12.39¡ó¡¡30.78¡ó
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4.48¡ó¡¡-4.51¡ó¡¡28.25¡ó
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.97¡ó¡¡ 8.37¡ó¡¡17.72¡ó
°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-0.82¡ó¡¡ 6.72¡ó¡¡14.95¡ó
À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2.56¡ó¡¡ 6.92¡ó¡¡13.15¡ó
¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-0.77¡ó¡¡10.61¡ó¡¡ 5.69¡ó
¡ãÆüËÜ³ô¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
¥À¥¦¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºÆüËÜÇÛÅö100¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.75¡ó¡¡12.16¡ó¡¡33.44¡ó
S&P ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥Ð¥ê¥åーÆüËÜÂçÃæ³ô»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.32¡ó¡¡12.65¡ó¡¡30.93¡ó
S&P/JPX ÇÛÅöµ®Â²»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.08¡ó¡¡11.22¡ó¡¡30.61¡ó
S&P ÆüËÜ500¶ÑÅù¥¦¥§¥¤¥È»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1.24¡ó¡¡ 7.74¡ó¡¡25.74¡ó
S&P ¥â¥á¥ó¥¿¥àÆüËÜÂçÃæ·¿³ô»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4.77¡ó¡¡ 7.74¡ó¡¡24.90¡ó
S&P ¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÆüËÜÂçÃæ·¿³ô»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1.30¡ó¡¡ 7.97¡ó¡¡21.10¡ó
S&P Äã¥Ùー¥¿ÆüËÜ»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-0.03¡ó¡¡ 7.40¡ó¡¡20.32¡ó
S&P ÆüËÜ500Äã¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.91¡ó¡¡ 5.90¡ó¡¡17.22¡ó
¡ãÆüËÜ³ô¥Æー¥Þ·¿¡ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¥õ·î¡¡»ÍÈ¾´üÍè¡¡Ç¯½éÍè
S&P ÆüËÜÃÏ°èÊÌ»Ø¿ô － Åì³¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.85¡ó¡¡11.89¡ó¡¡31.13¡ó
S&P ÆüËÜ 500¥Ð¥¤¥Ð¥Ã¥¯»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.86¡ó¡¡ 7.80¡ó¡¡27.25¡ó
S&P ÆüËÜ 500 ¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°&¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.93¡ó¡¡ 9.92¡ó¡¡25.88¡ó
S&P/JPX¥«ー¥Ü¥ó¥¨¥Õ¥£¥·¥§¥ó¥È»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡0.99¡ó¡¡ 9.00¡ó¡¡25.19¡ó
S&P/JPX 500 ESG¥¹¥³¥¢¡¦¥Æ¥£¥ë¥È»Ø¿ô(·¹¼Ð0.5)¡¡¡¡¡¡¡¡ 1.00¡ó¡¡ 9.19¡ó¡¡24.64¡ó
JPX/S&P ÀßÈ÷¡¦¿ÍºàÅê»ñ»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.70¡ó¡¡ 8.15¡ó¡¡17.76¡ó
S&P/JPX ¥ê¥¹¥¯¥³¥ó¥È¥íー¥ë15¡ó»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 0.93¡ó¡¡ 8.61¡ó¡¡13.23¡ó