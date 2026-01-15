¡Ö·Ú¤Ç¡×¤«¤é¡Ö·Ú¤¬¡×¤Î»þÂå¤Ë¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ê¤éÉáÄÌ¼Ö¤è¤ê¹â¤¤¡Ö¾è¤ê½Ð¤·300Ëü±ß¡×¤Ç¤â·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Çä¤ì¤ë¥ï¥±
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ä¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ê¤É¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¿Íµ¤¤À
¢£ÆüËÜ¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤Î¤¸¤Ä¤Ë4³ä¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë
¢£¤¤¤Þ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ï°ìÅÙ¾è¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤Á¤Ë¤Ê¤ë
ÆüËÜ¿Í¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÁª¤ÖÍýÍ³
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤Ê¤¼·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤¦Ê¹¤«¤ì¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö·Ú¤ÏÇ³Èñ¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê±ó½Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤é·Ú¤Ç¤â½½Ê¬¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö·Ú¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö·Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤Î¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤Ï¡¢½éÂå¤ËÂ³¤ÆóÂåÌÜ¤âÂç¿Íµ¤¤Î»°É©¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤À¡£»°É©¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ØÆþ¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥Ü»Í¶îÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¾è¤ê½Ð¤·¤Ç300Ëü±ß±Û¤¨¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö·Ú¤À¤«¤é300Ëü±ß¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï´õÇö¤À¡£¹ØÆþ¼Ô¤Ï¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¬·Ú¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¥¹¥º¥¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹ØÆþÆ°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤µ¤Æ·Ú¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Ë¤¹¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤Î¾ì¹ç¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹ØÆþÆ°µ¡¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¼ÖÂÎ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤¬·Ú¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö·Ú¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç·Ú¤òÇã¤¦¡×¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Àê¤á¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÎ¾µ¬³Ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¸¡ºº¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÎò»Ë¤Ï¾¼ÏÂ24Ç¯7·î¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¡£Íâ25Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆóÎØ¡¢»°ÎØ¡¢¤½¤·¤Æ»ÍÎØ¤Î¶èÊ¬¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£»ÍÎØ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3m°Ê²¼¡ßÁ´Éý1.3m°Ê²¼¡ßÁ´¹â2.0m°Ê²¼¤Ç¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï350cc¡£¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤«¤Î¼ÖÎ¾µ¬³Ê¤¬²þÄê¤µ¤ì¡¢Ê¿À®10Ç¯10·î1Æü¤«¤éÁ´Ä¹3.4m°Ê²¼¡ßÁ´Éý1.4m°Ê²¼¡ßÁ´¹â2m°Ê²¼¤Ç¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï660cc¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÅÐÏ¿¼Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Á´Ä¹¤ÈÁ´Éý¤Ç¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¹â¤¬¹â¤¤·Ú¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¤òÎ¿¤°¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¤¡£Áö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢·Ú¤ÎºÇ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë·Ú²÷¤ËÁö¤ê¡¢¤«¤Ä¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡·Ú¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¼«Âð¼þÊÕ¤ÎÃÏ°è°ÜÆ°¤Ê¤é¤Ð¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤éÇ³Èñ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÀÇ¶â¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÄÌ¹ÔÎÁ¶â¤â°Â¤¤¡£
¡¡¹ØÆþÆ°µ¡¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢°ìÅÙ¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë·Ú¤¬»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¤È»×¤¦¡£