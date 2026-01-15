39ºÐ¤Ç½Ð»º¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ö¤¢¤È10Ç¯Áá¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¶ìÏ«ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê53¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£½Ð»º¸å¤Î¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Ï2007Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥°¥Ê¥·¥¢»á¤È·ëº§¡£12Ç¯9·î¡¢Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡39ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¼«¿È¡£¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤È10Ç¯Áá¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÁö¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÅö»þ¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£¡ÈÈÕº§¤À¤·¹âÎð½Ð»º¤À¤«¤é²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯µ¤ÎÏ¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤È10Ç¯¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£