¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026 ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)

¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï1²óÀï¤¬½ªÎ»¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î3¥Ú¥¢¤¬2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºòÇ¯9·î¤«¤é¿·¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡õ¸Þ½½ÍòÍ­¼ÓÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò21-3¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤âÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë21-11¤ÇÃ¥¤¤¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç¼¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2²óÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ç¤¢¤ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎ­À»½ñÁª¼ê¡¦ëýÇ«Áª¼ê¥Ú¥¢¡£¶¯¹ë·âÇË¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£

2026Ç¯½é¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÊ¡ÅçÍ³µªÁª¼ê¡¦¾¾ËÜËãÍ¤Áª¼ê¡È¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡É¤Ï¡¢½éÀï¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¤Î¥Ú¥¢¤ò¡Ö2-0¡×(21-8¡¢21-10)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç·âÇË¡£¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ±¤¸¤¯¡Ö2-0¡×(21-8¡¢21-18)¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç³«ºÅÃÏ¡¦¥¤¥ó¥É¤Î¥Ú¥¢¤òÇË¤Ã¤¿À¶À¥Íþ»ÒÁª¼ê¡¦¸¶ºÚÆá»ÒÁª¼ê¥Ú¥¢¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£