¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥ÞÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇV¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¡¢¹ØÆþ200±ß¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥¤¥ê¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤ÈCCCMK¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ï1·î14Æü¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡×¤ÇV¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
º£²ó¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ200±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢·èºÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ê»¤»¤ÆÃù¤Þ¤ë¡£½¾Íè¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÃù¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢1²ó¤Î¹ØÆþ¤Ç2¼ïÎà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ãù¤Þ¤Ã¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È=1±ßÊ¬¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄó·ÈÀèÌó16ËüÅ¹ÊÞ¤ä¡¢À¤³¦¤ÎÌó1²¯Å¹ÊÞ¤ÎVisa²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡û½é²ó¸ÂÄê¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ
V¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡ßV¥Ý¥¤¥ó¥È ½é²ó¸ÂÄê¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
2026Ç¯1·î14Æü¡Á2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¼êÂ³¤¸å¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶e¥®¥Õ¥È1,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Üº¢¤Ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇV¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
º£²ó¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ»þ¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ200±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë¡£
Ãù¤Þ¤Ã¤¿V¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È=1±ßÊ¬¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄó·ÈÀèÌó16ËüÅ¹ÊÞ¤ä¡¢À¤³¦¤ÎÌó1²¯Å¹ÊÞ¤ÎVisa²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡û½é²ó¸ÂÄê¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ
V¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡ßV¥Ý¥¤¥ó¥È ½é²ó¸ÂÄê¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
2026Ç¯1·î14Æü¡Á2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍøÍÑ¼êÂ³¤¸å¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ5,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶e¥®¥Õ¥È1,000±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï2026Ç¯3·îÃæ½Ü¤«¤é²¼½Üº¢¤Ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤ÇÏ¢Íí¤µ¤ì¤ë¡£