¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº¶É(FBI)¤Ïµ¡Ì©°·¤¤¤ÎÀ¯ÉÜ»ñÎÁ¤Î°ãË¡¤ÊÊÝÍ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥Èµ¼Ô¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÜº÷¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»æ¤ª¤è¤ÓÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬FBI¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FBI raids home of Washington Post reporter in ¡Æhighly unusual and aggressive¡Ç move | US news | The Guardian
FBI¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤Î¼«Âð¤ò»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£FBI¤Ï¡¢µ¡Ì©¾ðÊóÊó¹ð½ñ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê(¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó)¤Î¸µ·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥ì¥ê¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¡á¥ë¥´¥Í¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤òÁÜººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁÜºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼èºà»ñÎÁ¤ò²¡¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÁÜºº´±¤Ï¡Ö¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤ÏÁÜººÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤âµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥à¡¦¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¤ÏX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÀÁÉé¶È¼Ô¤«¤éµ¡Ì©¾ðÊó¤ä°ãË¡¤ËÏ³¤¨¤¤¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Îµ¼Ô¤Î¼«Âð¤ÇÁÜºº¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï³¤¨¤¤¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥ó¥Ç¥£»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¹ñ¤ËÊô»Å¤¹¤ëÍ¦´º¤Ê¿ÍÊª¤Ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¡Ì©¾ðÊó¤Î°ãË¡¤ÊÏ³¤¨¤¤¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ò·è¤·¤ÆÍÆÇ§¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is¡Ä— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) 2026Ç¯1·î14Æü
¥Ê¥¿¥ó¥½¥ó»á¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤Ë¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó2Âæ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ïº£²ó¤ÎFBI¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÈó¾ï¤Ë°ÛÎã¤«¤Ä¹¶·âÅª¤ÊÆ°¤¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼ÊÔ½¸Ä¹¤Ï²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤Î¸á¸å¤Ë¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ°¸¤Ë¡ÖÁÜºº´±¤¬Í½¹ð¤Ê¤·¤Ë¸½¤ì¡¢¼«Âð¤ò¹¶·â¤·¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤ò²¡¼ý¤·¤¿¡£¤³¤Î°Û¾ï¤«¤Ä¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÊú¤«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë·ûË¡¾å¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¿¼¹ï¤Êµ¿Ìä¤È·üÇ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ïº£²ó¤ÎÁÜºº¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¸½¤Î¼«Í³¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëPEN¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ÉÜ¤Î¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿ÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾ðÊó¸»¤ò¶¼Ç÷¤·¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼ý½¸¤·¡¢À¯ÉÜ¤ËÀÕÇ¤¤òÌä¤¦Ç½ÎÏ¤òºï¤°¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¹ñÌ±¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÌò³ä¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤è¤ê¤â¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¤Ê·Ù»¡¹ñ²È¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë²áµî¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤ò¡ÖÉÔÅö¤ÊÊóÆ»¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤äÊóÆ»¤Î¼«Í³¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤Î¤¿¤á¤Îµ¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦D¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó²ñÄ¹¤Ï¡Öµ¼Ô¤Îµ¡´ï¡¢¼«Âð¡¢½ê»ýÉÊ¤ÎÊªÍýÅª¤ÊÁÜº÷¤Ï¡¢Ë¡¼¹¹Ôµ¡´Ø¤¬¹Ô¤¨¤ëÁÜºº¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿¯³²Åª¤Ê¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÁÜºº¤¬Ã±¤Ê¤ëÁÜºº¤ÎÈÏ°Ï¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ÆÈëÌ©¾ðÊó¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤Ë¤«¤Ê¤¦ÊóÆ»Á´ÈÌ¤òÂ»¤Ê¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÜºº¤ÎºÇ¤â¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄê¤á¤¿ÆÃÄê¤ÎÏ¢Ë®Ë¡¤ÈÀ¯ºö¤¬»ÊË¡¾Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£FBI¤ÎÀµ¼°¤ÊÀ¼ÌÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤³¤ì¤é¤ÎÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÏÀ¯¸¢¤¬ÊóÆ»¤ÎÆÈÎ©¤ò¿¯³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤²á·ã²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£