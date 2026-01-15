¡Ø24¡Ù¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ø¤ÎË½¹Ôµ¿¤¤¤ÇÂáÊá
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø24 ¡¾TWENTY FOUR¡¾¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Î±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î12ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤â½Ð±é ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÅö»þ¤Èº£
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï12Æü¸áÁ°0»þ15Ê¬º¢¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Æ¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Î·Ù´±¤Ë¤è¤ê¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Ë¶ÛµÞ¤Ç°åÎÅÁ¼ÃÖ¤òÍ×¤¹¤ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÆüÃæ¤ËÊÝ¼á¶â5Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¤¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î2Æü¤Ë½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ªËÜ¿Í¤äÂåÍý¿Í¤«¤é¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡TMZ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÏÍ§¿Í¤ÈÃÙ¤¤Í¼¿©¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ò¼êÇÛ¡£¼«Âð¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¼Ö¤ò»ß¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬¼Ö¤òÄä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð»¦¤¹¤È¶¼¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±¿Å¾¼ê¤¬ÄÌÌõ¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ËÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ì¾Í¥¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¡Ê1986¡Ë¤ä¡Ø¥¢¡¦¥Õ¥å¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥á¥ó¡Ù¡Ê1992¡Ë¡¢¡Ø»°½Æ»Î¡Ù¡Ê1993¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡Ø24 ¡¾TWENTY FOUR¡¾¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥ï¡¼¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤â½Ð±é ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÅö»þ¤Èº£
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï12Æü¸áÁ°0»þ15Ê¬º¢¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤Æ¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô·Ù¤Î·Ù´±¤Ë¤è¤ê¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²¼Ô¤Ë¶ÛµÞ¤Ç°åÎÅÁ¼ÃÖ¤òÍ×¤¹¤ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÆüÃæ¤ËÊÝ¼á¶â5Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¤¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î2Æü¤Ë½ÐÄî¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ªËÜ¿Í¤äÂåÍý¿Í¤«¤é¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ì¾Í¥¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÌ¾ºî¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡Ù¡Ê1986¡Ë¤ä¡Ø¥¢¡¦¥Õ¥å¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥á¥ó¡Ù¡Ê1992¡Ë¡¢¡Ø»°½Æ»Î¡Ù¡Ê1993¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¡Ø24 ¡¾TWENTY FOUR¡¾¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥ï¡¼¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£