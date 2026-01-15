À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡½Çë¸¶À»¿Í¡ß¿¼¿å¸µ´ð¡ß¹õÃ«Í§¹á¶¦±é±Ç²è¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù4.24¤è¤ê¸ø³«
¡¡Çë¸¶À»¿Í¡¢¿¼¿å¸µ´ð¡¢¹õÃ«Í§¹á¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¥ë¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù¤¬¡¢4·î24Æü¡Á5·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ìÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤Î²£°æ·ò»Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×8Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î3Ï¢¾¡¡ª¡Ö¤½¤ê¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀäË¾¡×¤òÉÁ¤¯¡¢¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤ºîÉÊ
¡¡È¿¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ß¡¢¶ËÆ»¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤ËÎ®¤ìÃå¤¯ÃË¡¦ÅìÅç¡£¤½¤ÎÃË¤ËÆî¤ÈÆ±¤¸Æ÷¤¤¤ò´¶¤¸¡¢»Å»ö¤ËÍ¶¤¦º»¿¥¡£ÅìÅç¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÆü¾ï¤ÎÃ¸¡¹¤È¤·¤¿·«¤êÊÖ¤·¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆî¡£¡Ö·î¤Ë¤¤¤ë¸¤¤¬ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¾ï¤¬Ï¢º¿Åª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡ÇØÃæ¤Ë¤Ï»ÉÀÄ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤«¤é¡¢Í¥¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ëÅìÅç¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Çë¸¶À»¿Í¡£ÅìÅç¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÆî¤ò¿¼¿å¸µ´ð¡¢2¿Í¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ëº»¿¥¤ò¡¢¹õÃ«Í§¹á¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÅç¤òÆ°¤«¤¹¾¯Ç¯¡¦¾¸ãÌò¤Ç½ÂÃ«¤½¤é¤¸¡¢ÅìÅç¤Î¸µÉô²¼Ìò¤Ç¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¡¢ÅìÅç¤ÎºÊ¡¦Í®ÌÚÌò¤ÇÃæÂ¼±ÇÎ¤»Ò¡¢º»¿¥¤¬¸Û¤¦¥Û¥¹¥Æ¥¹Ìò¤ÇÂç¸å¼÷¡¹²Ö¡¢Í®ÌÚ¤ÎÊìÌò¤Ç¸¶Æü½Ð»Ò¡¢Æî¤Î¥Ü¥¹Ìò¤Ç»ûÅç¿Ê¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø´Ñ»¡ ±Ê±ó¤Ë·¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ù¤ÇÂè1²óÅÄÊÕ¡¦ÊÛ·Ä±Ç²èº×±Ç¸¡¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²£°æ·ò»Ê¡£
¡¡²£°æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î»×¤¤¤¬¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®°Õ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤È¤â·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù¤Ï¡¢4·î24Æü¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡¡²£°æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§²£°æ·ò»Ê
½é´ü¤Îº¢¤ÎV¥·¥Í¥Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½áÂô¤ÊÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ®°Õ¤Ç¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¥¨¥°¥¼¥°¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ£ß·¸¬¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜÍè¤ÎÂæËÜºî¤ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅìÅçÎ¶¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î¿´¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤¬Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯·Á¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÃ©¤ëµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¤ÇÉ¬Á³Åª¤ËÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹³¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤ò¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤äÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÀÚË¾¤·¤Ê¤¤¤½¤Î´ãº¹¤·¤Ç¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿Çë¸¶À»¿Í¤µ¤ó¤ÏÅìÅçÎ¶¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¹·¤é¤Ê¤¤º²¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î×ò¹û´¶¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤µÞ¤°ÆîÃ¤Ìé¤ò¿¼¿å¸µ´ð¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤ÈÆ°¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹³¤Ã¤Æ¤â¸½¼Â¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÇÈº»¿¥¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¶¯¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹õÃ«Í§¹á¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î»×¤¤¤¬¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®°Õ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤È¤â·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍëÅÅ¡¦Çë¸¶À»¿Í¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×8Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î3Ï¢¾¡¡ª¡Ö¤½¤ê¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÀäË¾¡×¤òÉÁ¤¯¡¢¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤ºîÉÊ
¡¡È¿¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ß¡¢¶ËÆ»¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤ËÎ®¤ìÃå¤¯ÃË¡¦ÅìÅç¡£¤½¤ÎÃË¤ËÆî¤ÈÆ±¤¸Æ÷¤¤¤ò´¶¤¸¡¢»Å»ö¤ËÍ¶¤¦º»¿¥¡£ÅìÅç¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎÀè¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÆü¾ï¤ÎÃ¸¡¹¤È¤·¤¿·«¤êÊÖ¤·¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆî¡£¡Ö·î¤Ë¤¤¤ë¸¤¤¬ËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÀäË¾¤·¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¾ï¤¬Ï¢º¿Åª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÅç¤òÆ°¤«¤¹¾¯Ç¯¡¦¾¸ãÌò¤Ç½ÂÃ«¤½¤é¤¸¡¢ÅìÅç¤Î¸µÉô²¼Ìò¤Ç¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¡¢ÅìÅç¤ÎºÊ¡¦Í®ÌÚÌò¤ÇÃæÂ¼±ÇÎ¤»Ò¡¢º»¿¥¤¬¸Û¤¦¥Û¥¹¥Æ¥¹Ìò¤ÇÂç¸å¼÷¡¹²Ö¡¢Í®ÌÚ¤ÎÊìÌò¤Ç¸¶Æü½Ð»Ò¡¢Æî¤Î¥Ü¥¹Ìò¤Ç»ûÅç¿Ê¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø´Ñ»¡ ±Ê±ó¤Ë·¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ù¤ÇÂè1²óÅÄÊÕ¡¦ÊÛ·Ä±Ç²èº×±Ç¸¡¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²£°æ·ò»Ê¡£
¡¡²£°æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î»×¤¤¤¬¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®°Õ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤È¤â·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù¤Ï¡¢4·î24Æü¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡¡²£°æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡§²£°æ·ò»Ê
½é´ü¤Îº¢¤ÎV¥·¥Í¥Þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½áÂô¤ÊÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÇ®°Õ¤Ç¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¥¨¥°¥¼¥°¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ£ß·¸¬¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¡¢¥¼¥í¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜÍè¤ÎÂæËÜºî¤ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅìÅçÎ¶¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Î¿´¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤¬Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯·Á¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÃ©¤ëµ°À×¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ö¤ÇÉ¬Á³Åª¤ËÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹³¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤ò¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤äÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÀÚË¾¤·¤Ê¤¤¤½¤Î´ãº¹¤·¤Ç¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿Çë¸¶À»¿Í¤µ¤ó¤ÏÅìÅçÎ¶¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¹·¤é¤Ê¤¤º²¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤¬¤é¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î×ò¹û´¶¤òµá¤á¤ÆÀ¸¤µÞ¤°ÆîÃ¤Ìé¤ò¿¼¿å¸µ´ð¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤ÈÆ°¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹³¤Ã¤Æ¤â¸½¼Â¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÇÈº»¿¥¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¶¯¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹õÃ«Í§¹á¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ó¤Ê±Ç²è¤¬¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î»×¤¤¤¬¡Ø·î¤Î¸¤¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®°Õ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤ÆºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤È¤â·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£