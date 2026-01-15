¸¸ÁÛ¤ÎÅç¤ÇÇ¤¿¤Á¤ÈËÁ¸±¡ªSticky Hands¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù
Sticky Hands Inc.¤Ï¡¢App Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¿·ºî¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ï2026Ç¯1·î29Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìþ¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ê¥Ñ¥º¥ëÍ×ÁÇ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
Sticky Hands¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î29ÆüÍ½Äê
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ñ¥º¥ë
»öÁ°ÅÐÏ¿¡§App Store¡¢Google Play¤Ë¤Æ¼õÉÕÃæ
Sticky Hands Inc.¤«¤é¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¿´²¹¤Þ¤ë²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·ºî¥²¡¼¥à¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÇ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë´¶¾ðË¤«¤ÊËÁ¸±¤ä¡¢À¸¤È»à¤Î¶¹´Ö¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¸ÁÛ¤ÎÅç¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¡×¤ò½ä¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê·è°Õ¤Î²Ì¤Æ¤ËÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢Ç¤¿¤Á¤Î³Ú±à¡Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ë¤Ç¤¢¤ë¸¸ÁÛ¤ÎÅç¡Ö¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¡×¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢»ä¤«¤éÀè¤Ëµî¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢°ìÈÕÃæ¼«Ê¬¤òÃµ¤·²ó¤ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¡×¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢Èë¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤Î¥¬¥¤¥ÉÇ¡Ö¥Á¥§¥·¥ã¡×¤È¶¦¤Ë¡¢²È¤Ëµ¢¤ëÆ»¤òÃµ¤¹Î¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾´¶Åª¤Ê¥Þ¡¼¥¸¥Ñ¥º¥ë¤È²¹¤«¤¤ÊÑ²½
¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹çÀ®¡Ê¥Þ¡¼¥¸¡Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºî¤ê½Ð¤¹¡¢Ä¾´¶Åª¤Ê¥Ñ¥º¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«ÃÎ¤é¤ÌÀ¤³¦¤Ç¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì½Ð²ñ¤¤¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆË¬¤ì¤ë²¹¤«¤¤ÊÑ²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥º¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»ä¡×¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤¬½ù¡¹¤ËÉ³²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤ÎÌþ¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²¡¼¥à¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëSticky Hands¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Í¥¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¾ðÊó
¸½ºß¡¢App Store¤ª¤è¤ÓGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
App Store¡§https://apps.apple.com/app/merge-cats-catopia-puzzle/id6746182545
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stickyhands.mergecats
¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥Ñ¥º¥ë¤ÇÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
Sticky Hands¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸¸ÁÛ¤ÎÅç¤ÇÇ¤¿¤Á¤ÈËÁ¸±¡ªSticky Hands¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥¥ã¥Ã¥È¡§¥¥ã¥Ã¥È¥Ô¥¢¥Ñ¥º¥ë¡Ù appeared first on Dtimes.