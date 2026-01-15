¼ãÄÐÀé²Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¡È¥È¥é¥¦¥Þ¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥®¥ã¥ë»þÂå?!¡¡¶âÈ±¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤Î¼ãÄÐÀé²Æ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¤¬Âç½¸¹ç¡ªÀ¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀSP¡×¡£·»¤¬¤ª¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡Ö·»¤â¿Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö²áÊÝ¸î¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ø¤Á¡¼¤Á¤ã¤óÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤ÆÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯Ä¹¤¯¤é¤¤¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¡Ö·»¤¬º¸¼ê¡¢¥Þ¥Þ¤¬±¦¼ê¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤¬Å¾¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÊì¤È·»¤¬¡ËÎ¾Êý¤Ç¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Î¾ÏÓ¡¢È´¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¦±±¡×¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤¬Ã¦±±¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡ªÎ¾ÏÓÈ´¤±¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÍè¥¹¥±¡¼¥È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤¬Ã¦±±¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ê¤Î¡ªÎ¾ÏÓÈ´¤±¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÍè¥¹¥±¡¼¥È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£