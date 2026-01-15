¡ÔÄÉÅé¡Õ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»àÂÎ¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤À¡×¤È¥«¥Ã¥È¡Ä»à·º¼ü¤Î»à¤Ë´é¤ò¤á¤°¤ê¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤Ç¸ì¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê¡È¥¢¥É¥ê¥Ö¡É
¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾²²°¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÈ±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Îµ×ÊÆ¹¨¤ò¸«¤ë
¡¡1998Ç¯¤«¤éÈÖÁÈ½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¡¢ÀìÂ°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÆÃ½¸¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¾¯Ç¯»ö·ï¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¡¢»à·ºÀ©ÅÙ¡¢¥«¥ë¥È½¡¶µ¡¢Ì¤²ò·è»ö·ï¡Ä¡ÄÁ´ÎÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿ÆÃ½¸¤òËÜÈÖ¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤«¡¢Ëè²ó¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
»à·º¼ü¤ÎÁòµ·¼èºà
¡¡ÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»î¼Ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡VTR¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ÛÄ¥¤Î½Ö´Ö¤À¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¡¡»öÁ°¤ËÁÛÄêÌäÅú¤òÆ¬¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¤¬¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë»à·º¼ü¤¬»à·º¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£»à·º¼ü¤ÎÁòµ·¤ò¼èºà¤·¤¿¡£´½¤ÎÃæ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î»à¤Ë´é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»à¤ó¤À¤ó¤À¡¢»à·º¼¹¹Ô¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ²È¤¬¿Í¤ò»¦¤¹µæ¶Ë¤Î·ºÈ³¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·Ê¹¤â¥Æ¥ì¥Ó¤âµ¡³£Åª¤ËÊó¤¸¤ë¸½¾õ¤Ë¡¢¥Ü¥¯¤Ï¤º¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÌµ´Ø¿´¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¡¡»à·º¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½À©ÅÙ¤ÎÀ§Èó¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¼¹¹Ô¤Î»ö¼Â¤¹¤é¤â±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤â¤Ã¤È»à·º¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÆÃ½¸¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¼Ì¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÎVTR¤Ë¤Ï¡¢Áòµ·¤Ç»£±Æ¤·¤¿»à·º¼ü¤Î»à¤Ë´é¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¼Ì¸å¡¢Ä¹¤¤ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï»à¤Ë´é¤ÎÀ§Èó¤ÏÌä¤ï¤º¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¥Ü¥¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö»à·º¼ü¤Î»à¤Ë´é¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ï²¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢»à¤Ë´é¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï»àÂÎ¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤À¡£¤Þ¤·¤Æ»à·º¼ü¤Î¤½¤ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÈãÈ½¤¬Íè¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¤â¤·ÊüÁ÷¤·¤¿¤éÈÖÁÈ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À©ºî²ñ¼Ò¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¤ÎÎÏ¤Ï¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷¤Î5Ê¬Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤Ë´é¤ò¥«¥Ã¥È¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
VTR¤¬½ª¤ï¤ê¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È
¡¡VTR¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÆâÎØ¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿VTR¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢À©ºî¤·¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¡¢´½¤ÎÃæ¤Î»à·º¼ü¤Î»à¤Ë´é¤Î¤«¤Ê¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê±Ç¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼È½ÃÇ¤¬Àµ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î´é¤Ï³Î¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¯¤Ï¡ÊÀè·î¡Ë27Æü¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿·Ê¹µ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ø¤¢¤¢¡¢»à·º¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î»à¤Ë´é¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£»î¼Ì¸å¤Ë»à¤Ë´é¤ò»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡È¿¾Ê²ñ¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊüÁ÷Á°¤ÎVTR¤Ë»à¤Ë´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¿À¿ñ¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÈÖÁÈ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌµÌ£´¥Áç¤Ç·ø¶ì¤·¤¯¡¢¤¢¤ê¤â¤·¤Ê¤¤ÃæÎ©¤òÁõ¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£À©ºî¼Ô¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢ÌÌÇò¤¯¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¥×¥í¤Îµ¼Ô¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë³«Êü¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÃæÀ¤¤Ë½¡¶µ¤äµ®Â²¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¼±¤ò¡¢»ÔÌ±¤ÎÈ¯Å¸¤ä°õºþµ»½Ñ¤ÎÈ¯ÌÀ¤¬³«Êü¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÌ±¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤äÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¸¢ÎÏ¤È±ó¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯¼£²È¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¤¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£À¯¼£¤â¼Ò²ñÌäÂê¤âÌîµå¤â¤Ò¤Þ¥Í¥¿¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÌÇò¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¼Ò²ñ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î¤¿¤á¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î¤¿¤á¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ËÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¾ðÊó¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃÎ¤ë¸¢Íø¤Ë±þ¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¡¢¡ÖÈÖÁÈºÇ½ª²ó¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Û¤·¤¿¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉ½ÁØÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¯¼£²È¤ÈÃú¡¹È¯»ß¤·¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ëºß¤ê¤·Æü¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò´ÑÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¹ñ¤òÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ËèÆüÈÖÁÈ¤Ç¼«Í³ïèÃ£¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤È´í¤¦¤¤Êý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤ä¼Ò²ñ¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼«Í³¤«¡©¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡µ¼Ô¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏÀ¯¼£²È¤äÎÏ¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¶âÂÀÏº°»¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬ÀÂ¤Ã¤ÆÈá¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¦¤¹¤é¶²¤í¤·¤¯¡¢ÇØ¶Ú¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°®¤ê¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Àï¸åºÇ¤âÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¸¢¤¬ÁíÁªµó¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤¤¤¦º£¡¢²þ¤á¤Æ¶¯¤¯»×¤¦¡£
¡¡¸¢ÎÏ¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¸¢ÎÏ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢°Õ¸«¤ò¿½¤¹¤³¤È¡£
¡¡ÀïÁè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤³¤È¡£
