Ê¡²¬¡¦½¡Áü¤Î¹ñÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯²£Å¾¡¢£¶ÂæÍí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¡ÄÃË½÷£¶¿Í¤¬Éé½ý¤·£µ¿ÍÈÂÁ÷
¡¡£±£µÆü¸áÁ°£·»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»ÔÆÁ½Å¤Î¹ñÆ»£³¹æ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯£²Âæ¤È¼Ö£´Âæ¤Î·×£¶Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡£³£°¡Á£·£°ºÐÂå¤ÎÃË½÷£¶¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢£µ¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù½¡Áü½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦£²¼ÖÀþ¤ÎÄ¾Àþ¡£º¸¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á°Êý¤Î½àÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¡£½àÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Êý¤Î¾èÍÑ¼Ö£²Âæ¤ä·Ú¾èÍÑ¼Ö£²Âæ¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¾ì¼þÊÕ¤Ï°ì»þÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
