¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼JCB¥«¡¼¥É¡¢Æþ²ñ¡¦ÍøÍÑ¤ÇºÇÂç8,000¥Þ¥¤¥ë¿ÊÄè¡¡´ûÂ¸²ñ°÷¤âÃêÁª¤Ç5,000¥Þ¥¤¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼JCB¥«¡¼¥É¡×¤ÎÆþ²ñ¡¦ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2025Ç¯12·î16Æü¤«¤é3·î15Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ²ñ¡¦ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥«¡¼¥ÉÍøÍÑ³Û¹ç·×¤¬10Ëü±ß°Ê¾å¤Ç2,000¥Þ¥¤¥ë¡¢20Ëü±ß°Ê¾å¤Ç3,000¥Þ¥¤¥ë¡¢50Ëü±ß°Ê¾å¤Ç6,000¥Þ¥¤¥ë¤òÄÌ¾ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¤¥ë¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆþ²ñ¥Ü¡¼¥Ê¥¹1,000¥Þ¥¤¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼JCB¥«¡¼¥É¡×¤òApple Pay¡¢Google Pay¡¢Samsung Pay¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÀßÄê¤·¤Æ1Ëü±ß°Ê¾å»ÙÊ§¤¦¤È¡¢Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ü¡¼¥Ê¥¹1,000¥Þ¥¤¥ë¤ò²Ã»»¤¹¤ë¡£
ÃêÁª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¤È´ûÂ¸²ñ°÷¤Î¤¤¤º¤ì¤âÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼JCB¥«¡¼¥É¡×¤ò30Ëü±ß°Ê¾åÍøÍÑ¤·¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾¤Ë5,000¥Þ¥¤¥ë¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÆþ²ñ¥Ü¡¼¥Ê¥¹1,000¥Þ¥¤¥ë¤ÏÆþ²ñ¸å1¡Á2¤«·î¸å¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³Æ¼ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÈÃêÁªÊ¬¤Î5,000¥Þ¥¤¥ë¤Ï4·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ËÀÑ»»¤¹¤ë¡£
¥«¡¼¥ÉÆþ²ñ¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î16Æü¤«¤é3·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢3·î15ÆüÈ¯¹ÔÊ¬¤Þ¤Ç¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£Ç¯²ñÈñ¤ä³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÊ¬¤Ê¤É¤ÏÍøÍÑ¶â³Û¤Î½¸·×ÂÐ¾Ý³°¡£2024Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤ËÆ±¥«¡¼¥É¤òÂà²ñ¸åºÆÆþ²ñ¤·¤¿¿Í¤Ê¤É°ìÉô¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£