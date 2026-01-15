¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡×Cocomi¡¢Ëå¡¦Koki,¤È¤ÎÈþ¤·¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡£¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¥ë¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡×
¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëCocomi¤µ¤ó¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤µ¤ó¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¡õKoki,¡¢ÃçÎÉ¤·Èþ¿Í»ÐËå
µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Î15Æü¸½ºß¤Ç7Ëü·ï¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¡õKoki,¡¢ÃçÎÉ¤·Èþ¿Í»ÐËå
¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡×Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡¡¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¥ë¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦Cocomi¤µ¤ó¤ÈKoki,¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë4¡¢5ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ëCocomi¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Î15Æü¸½ºß¤Ç7Ëü·ï¤â¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÎÉ¤·¤Ê»ÐËå2025Ç¯12·î17Æü¤Ë¤â¡¢¡ÖÌÚÂ¼¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡£»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈKoki,¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿Cocomi¤µ¤ó¡£2¿Í¤ÇËË¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)