¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÊó¹ð¡ª¡×¿Íµ¤YouTuber¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤Î´é½Ð¤·¤Ç·ëº§Êó¹ð¡ÖÌÀÆü¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»Å»öµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô27Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î2¿ÍÁÈYouTuber¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥Ñ¥Ã¥Ñ~MARINPAPPA~¡×¤ÎMANAMI¤µ¤ó¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃËÈþ½÷¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
Åê¹Æ¤Ë¤Ï6Ëç¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÊÕ¤Ç»£±Æ¤·¡¢MANAMI¤µ¤ó¤Ï½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¡¢5ËçÌÜ¤Ç¤ÏÉ×¤Î´é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÊó¹ð¡ª¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤ó·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö°ú±Û¤·¤Ï¤ä¤Ï¤ê·ëº§¤À¤Ã¤¿¤«¡¡¤ª¹¬¤»¤Ë¤£¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤Þ¤Ê¤ß¤ó¤¬·ëº§¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÌÀÆü¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»Å»öµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃËÈþ½÷¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È
¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¤£¡×MANAMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÎáÏÂ7Ç¯10·î13Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¢·çÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ëµï¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ×¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
