¡Ú¤¤¤Þ°Â¤¤ÌîºÚ¤Ï¡©¡Û¤Í¤®¤¬Á°½µ¤è¤ê10%°Ê¾å¹âÆ¡Ä1kg¤¢¤¿¤ê1000±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¡¡ÆéÎÁÍý¡¦ÌôÌ£¤ÏÊÌÌîºÚ¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤«¡ÚÇÀ¿å¾Ê¡¦²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¡Û
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï1·î14Æü¡¢1·î5Æü¡Á7Æü¤Î¿©ÉÊ²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¤Í¤®¡¦¥ì¥¿¥¹¡¦¤¿¤Þ¤Í¤®¡¦¥È¥Þ¥È¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¤Ï¤¯¤µ¤¤¡¦¤À¤¤¤³¤ó¤ÎÌîºÚ£¸ÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©£±£°Å¹ÊÞ¡ÊÁ´¹ñ£´£·£°Å¹ÊÞ¡Ë¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡£°ìÊý¤ÇÁ°½µ¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤Í¤®¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢¤Ï¤¯¤µ¤¤¡¢¤À¤¤¤³¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¥¥ã¥Ù¥Ä¡Û£±¥¥í¤¢¤¿¤ê
²Á³Ê¡¡199±ß
Á°½µÈæ¡¡105¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡190±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡81¡ó
¡Ú¤Í¤®¡Û
²Á³Ê¡¡1023±ß
Á°½µÈæ¡¡113¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡904±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡117¡ó
¡Ú¥ì¥¿¥¹¡Û
²Á³Ê¡¡537±ß
Á°½µÈæ¡¡109¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡495±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡81¡ó
¡Ú¤¿¤Þ¤Í¤®¡Û
²Á³Ê¡¡539±ß
Á°½µÈæ¡¡102¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡527±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡159¡ó
¡Ú¥È¥Þ¥È¡Û
²Á³Ê¡¡1069±ß
Á°½µÈæ¡¡95¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡1120±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡136¡ó
¡Ú¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Û
²Á³Ê¡¡499±ß
Á°½µÈæ¡¡99¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡502±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡126¡ó
¡Ú¤Ï¤¯¤µ¤¤¡Û
²Á³Ê¡¡202±ß
Á°½µÈæ¡¡101¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡199±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡108¡ó
¡Ú¤À¤¤¤³¤ó¡Û
²Á³Ê¡¡196±ß
Á°½µÈæ¡¡105¡ó¡ÊÁ°½µ¡¡186±ß¡Ë
Ê¿Ç¯Èæ¡¡103¡ó
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý£¸ÉÊÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢Á°½µ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÇ¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Ï¤Í¤®¤Ç¡¢Á°½µÈæ113¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤ÇÁ°½µÈæ95¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆéÎÁÍý¡¢ÌôÌ£¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤ÎÉý¤¬¹¤¤¤Í¤®¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÌîºÚ¤äÌôÌ£¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÇ¤â²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÇÊ¿Ç¯Èæ159¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢£±·î¤ÎÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®Åù¤Î²Á³Ê¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥ì¥¿¥¹¤Î²Á³Ê¤ÏÊ¿Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£