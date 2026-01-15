Î©Ì±¡¦¸øÌÀ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ØºÇ½ªÄ´À°¡¡½°±¡Áª¶¨ÎÏ¤ÎÂÐ±þ¶¨µÄ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï15Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¡¦Áí²ñ¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Áá´ü¼Â»Ü¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¿·ÅÞ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¹¹ÔÉô¤¬½êÂ°µÄ°÷¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸øÌÀ¤ÏÃæ±û´´»ö²ñ¤Ç¿·ÅÞ·ëÀ®¤â´Þ¤á¤¿ÂÐ±þ¤òÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢¶¨µÄ¤¬Ä´¤¨¤ÐÎ©Ì±¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤ÈÀÆÆ£»á¤¬²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò´Þ¤àÁªµó¶¨ÎÏ¤ÇÀµ¼°¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢¡Ö¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏ¢·È¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËºÇ½ªÅª¤ÊÅÞÆâ¼êÂ³¤¤Î¶ÉÌÌ¤À¡£½ª¤ï¤ì¤ÐÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇµÍ¤á¤¿¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÎ©Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÏÂ¸Â³¤µ¤»¤Æ½êÂ°»²±¡µÄ°÷¤äÃÏÊýµÄ°÷¤¬»Ä¤ê¡¢½°±¡Áª¸õÊä¼Ô¤¬Î¥ÅÞ¤·¤Æ¿·ÅÞ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©Ì±¤Î°Â½»½ß´´»öÄ¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö·ëÏÀÅª¤Ë¤Ï¿·ÅÞ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀ¤Ç¤Ï¡¢½°±¡¹Åç3¶èÁª½Ð¤ÎÀÆÆ£»á¤é¸½¿¦¤â´Þ¤á¤Æ¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÎ©Ì±Â¦¤Î¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤¹¤ë¡£