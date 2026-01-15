´Ý»³·ËÎ¤Æà¡õËÜÊÂ·ò¼£¡¢¼«Âð¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤·¡¡Ä¹½÷¤Î¾Íè¤Ï¡È·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡É¤ò´õË¾
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤ÈÉ×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÊÂ·ò¼£¡Ê61¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡ÊÁ°11¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß2ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¼¤µ¤ó¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×ÄíÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à´Ý»³·ËÎ¤Æà¤Î2ºÐ¡¦Ä¹½÷¡¡¢¨2ËçÌÜ°Ê¹ß
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´Ý»³¤ÏÂç¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¡Ê47¡Ë¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ½Ð±é¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£´Ý»³¤ÏÄ¹½÷¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¾Íè¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉ×¤ÎËÜÊÂ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¼«Âð¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ËÜÊÂ¤¬¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â²È¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÂ¤È´Ý»³¤Ï2020Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£23Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
