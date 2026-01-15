¤Õ¤ÈÉ×¤Î¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¼Ò²ñ¿Í30Ç¯ÌÜ¡×¤Ê¤Î¤Ë²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¡Ö200¥ö·î°Ê²¼¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª É×¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö!?
¼õµë¤Ë¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤Î3Ê¬¤Î2¡×°Ê¾å¤ÎÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤¬É¬Í×
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬°ìÄê¤ÎµëÉÕÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶Â§¡¢ÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¡ÊÊÝ¸±ÎÁÌÈ½ü´ü´Ö¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê3Ê¬¤Î2Í×·ï¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï2³¬·ú¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÂè2¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½»¤à20ºÐ°Ê¾å60ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï³§¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤Ë½¢¿¦¤·¼Ò²ñ¿Í30Ç¯ÌÜ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ï20～22ºÐ¤Î24¥ö·î¤È30Ç¯´Ö¤Î¼Ò²ñ¿Í´ü´Ö¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡Ë¤òÄÌ»»¤·¤Æ¡Ö384¥ö·î¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
30Ç¯´Ö¤ÇÄÌ¾ïÁÛÄê¤µ¤ì¤ë²ÃÆþ´ü´Ö¤Ï¤ª¤ª¤è¤½¡Ö360¥ö·î°Ê¾å¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ÇÂê¤Î±üÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²ÃÆþ´ü´Ö200¥ö·î°Ê²¼¡×¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤òÁ°Äó¤Ë²ÃÆþ´ü´Ö¡áÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö384¥ö·î¤ËÂÐ¤·ÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö200¥ö·î°Ê²¼¤À¤ÈÁ°µ¤Î¡Ö3Ê¬¤Î2Í×·ï¡×¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤«¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼õµëÍ×·ï¤Ë¤ÏÎã³°¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ18Ç¯3·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ë»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»àË´¤·¤¿Êý¤¬65ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»àË´Æü¤ÎÁ°Æü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»àË´Æü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë·î¤ÎÁ°¡¹·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾¶á1Ç¯´Ö¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤Ç¼¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤ÎÇ¼ÉÕÊ¬¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ëü¤¬°ìÉÔ¹¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥Àè½ç°Ì¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë
°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤Ï¡¢°äÂ²¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼õµëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿Êý¤¬À¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ê²¼¤Î°äÂ²¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¹â¤¤Êý¤¬¼õµë¸¢¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë°äÂ²¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¼õµë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1.»Ò¤Î¤¢¤ëÇÛ¶ö¼Ô
2.»Ò*¹
3.»Ò¤Î¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô
4.ÉãÊì
5.Â¹*²
6.ÁÄÉãÊì
*¹*²¡§18ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï20ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¾ã³²Ç¯¶â¤Î¾ã³²Åùµé1µé¤¢¤ë¤¤¤Ï2µé¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊý
ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹âÎð²ÉÉØ²Ã»»¡×¡Ö·Ð²áÅª²ÉÉØ²Ã»»¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
65ºÐ°Ê¸å¤Î¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¡×¤Ï¶â³Û¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â
65ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤Î»àË´¤Ë¤è¤ë¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤ÎÎ¾Êý¤Î¼õµë¸¢¤ò»ý¤Ä¾ì¹ç¡¢¼õµëÊýË¡¤Ë¤ÏÄ´À°¤¬Æþ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®16Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Ê¿À®19Ç¯4·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÁ´³Û»Ùµë¤È¤Ê¤ê¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¤Î»Ùµë¤¬Ää»ß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÊ¤¬65ºÐ°Ê¸å¤âÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢70ºÐ°Ê¸å¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾åµ¤Î¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤È°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ»µë¤Ë¤è¤ëÄ´À°¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤âÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤´¼«¿È¤ÎÏ·ÎðÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤ÏÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°äÂ²Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ·«²¼¤²¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬À©ÅÙ¾å¡¢À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ê»µëÄ´À°¤È¼õµëÁªÂò¤Î¥ëー¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤ò·«¤ê¾å¤²¤Æ¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï°äÂ²Ç¯¶â¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¯¶â¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
·ÇÂê¤Î±üÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´ÀâÌÀ¤·¤¿¼õµëÍ×·ï¤Ë¤ÏÎã³°¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÀ©ÅÙ¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¼õµëÍ×·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê»µë¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇÄ°®¤¹¤ë¤Ù¤ÅÀ¤âÊ£¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤ÏË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¥ëー¥ë¤âÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¤ÎµÏ¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¸³èÀß·×¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ °äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¼õµëÍ×·ï¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡¦Ç¯¶â³Û¡Ë
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ç¤°Õ²ÃÆþÀ©ÅÙ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Å¬ÍÑ»ö¶È½ê¤ÈÈïÊÝ¸±¼Ô
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ç¯¶â¤Î·«¾å¤²¼õµë
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ÎÍÍ¼°¡Ê¥µ¥ó¥×¥ë¡Ë¤È¸«Êý¥¬¥¤¥É¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ÷ÉÕÊ¬¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー