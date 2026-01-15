¡Ú2026Ç¯¡Û¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡¦»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡¦½ÅÅÀ»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¡Ä·ë¶É¡ÖÀ¤ÂÓÇ¯¼ý500Ëü±ß¡×¤Î¤ï¤¬²È¤Ï¡¢¡È²¿¤ò¤¤¤¯¤é¡É¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡© »Ùµë¤µ¤ì¤ë¼ç¤Ê¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡×¤ò³ÎÇ§
2026Ç¯¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡©
2026Ç¯¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ÌÜÅª¤ä»ÙµëÊýË¡¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹±¾ïÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¡×¤¬»Ù±ç¤ÎÅÚÂæ
»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿»ùÆ¸¼êÅö¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤ÆËèÇ¯·ÑÂ³¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¹±¾ïÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¡¢²È·×¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤á¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£2024Ç¯10·î¤«¤é¤Ï½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¸¶Â§¤È¤·¤ÆËþ³Û»Ùµë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×
»ùÆ¸¼êÅö¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¾å¾º¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼êÅö¤Ï¡¢²È·×ÉéÃ´¤ò°ì»þÅª¤Ë´ËÏÂ¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹±µ×Åª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ÅÙ¤´¤È¤Ë»Ùµë¤ÎÍÌµ¤äÆâÍÆ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Î×»þ¼ýÆþ¤È¤·¤Æ°·¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÉÕ¶â¤ä¼«¼£ÂÎÆÈ¼«»Ù±ç¤ÏÃÏ°èº¹¤¬Âç¤¤¤
¹ñ¤Î½ÅÅÀ»Ù±çºö¤òºâ¸»¤È¤·¤¿µëÉÕ¶â¤ä¡¢¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¶âµëÉÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µë¿©Èñ¤ä»Ò°é¤Æ´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ù±ç¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Ï¿½ÀÁÀ©¤Ç¤¹¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤ë¡©
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢0ºÐ¤«¤é¹â¹»À¸Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ùµë¤Ï2¥ö·îÊ¬¤º¤Ä¶ö¿ô·î¤ÎÇ¯6²ó¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤ä¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë³Û¤Ï¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ »ùÆ¸¼êÅöÀ©ÅÙ¤Î¤´°ÆÆâ¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·¡×¤Ç¼õµë²ÄÇ½
»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õµë¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤Ê¤ÉÀ©ÅÙ¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢½êÆÀ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´³Û»Ùµë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ùµë³Û¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¶èÊ¬¤´¤È¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Ç¸«¤ë¤È1¿Í¤¢¤¿¤ê10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÈñ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢²È·×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤µëÉÕ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ï²È·×¤Ç¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡©
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤ä¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê²È·×ÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë»Ù±ç¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸¼êÅö¤Î¤è¤¦¤Ê¹±µ×À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª²ÁÆ°¸þ¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¼Â»Ü¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡×¤¬´ðËÜ
¤³¤Î¼êÅö¤Ï°ìÄê¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤òÍÜ°é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀ¤ÂÓ¤âÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÍÌµ¤ä»Ùµë³Û¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï¼Â»Ü»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ùµë»öÌ³¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬Ã´¤¤¡¢¼«Æ°»Ùµë¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µëÉÕ¶â¤ä¼«¼£ÂÎÆÈ¼«»Ù±ç¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡×¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤äÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¼ý500Ëü±ßÀ¤ÂÓ¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¼êÅö¤ä»Ù±ç¶â¤ò¡¢¿ÞÉ½2¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÞÉ½2
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤êÉ®¼ÔºîÀ®
»Ù±çºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤´¤È¤ËÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆµëÉÕ¶â¤äÊä½õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°»Ùµë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿½ÀÁÀ©¡×¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢´ü¸Â¤ò²á¤®¤ë¤È¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¡¢¼«¼£ÂÎ»Ù±ç¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬Âç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ç¤¹¡£
À¤ÂÓÇ¯¼ý500Ëü±ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë»Ù±ç¤ÏÂ¿¤¤
2026Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý500Ëü±ß¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤ä¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤ÎµëÉÕ¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤ä¾ðÊó³ÎÇ§¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£²È·×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¤â¤Î¤ÈÎ×»þÅª¤Ê¤â¤Î¤òÀ°Íý¤·¡¢¾Íè¤Î¶µ°éÈñ¤äÀ¸³èÀß·×¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ »ùÆ¸¼êÅö
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö
Æâ³Õ´±Ë¼¡¦Æâ³ÕÉÜÁí¹ç¥µ¥¤¥È ÃÏÊýÁÏÀ¸ Êª²Á¹âÆÂÐ±þ½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊýÁÏÀ¸Î×»þ¸òÉÕ¶â
