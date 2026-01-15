1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡Ö¿åÆ»Âå3000±ß¡×¤Ã¤Æ¡ÈÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤¤¡É¤Ç¤¹¤«¡© Îä¤¨À¤Ç¥·¥ã¥ïー¤ò¡Ö30Ê¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·°Â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡ÈÊ¿¶Ñ³Û¡¦ÀáÌóÊýË¡¡É¤ò³ÎÇ§
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¿åÆ»Âå·î3000±ß¤Ï¹â¤¤¡©
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿åÆ»Âå¤¬·î3000±ß¤À¤È¡¢»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº¡ÊÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾å²¼¿åÆ»ÎÁ¡×¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï·î2282±ß¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶â³Û¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢·î3000±ß¤ÏÌó700±ß¹â¤¯¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1.3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹â¤á¡×¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¸¶°ø¤¬¡¢¡Ö¥·¥ã¥ïー¤Î½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿åÆ»¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ïー¤ò3Ê¬´ÖÎ®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¾ì¹ç¤ÏÌó 36¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê30Ê¬½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È360¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÃ±²Á¤ò0.24±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶â³Û¤Ï1²ó¤ÎÆþÍá¤Ç86.4±ß¡¢1¥ö·î¤Ç¤ª¤è¤½2600±ß¤Ç¤¹¡£¿åÆ»Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬·î2282±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¥¬¥¹Âå¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢1²ó¤ÇÌó124.8±ß¡¢1¥ö·î30ÆüÊ¬¤ÎÄÌ»»¤Ç3800±ßÄøÅÙ¤Î¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ò »È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»ÂåÀáÌó¤Î¥³¥Ä
¶ñÂÎÅª¤Ê¿åÆ»ÂåÀáÌó¤Î¥³¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ïー¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë
°ìÈÖ¸ú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥ïー¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÀö¤¦¤È¤¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤òË¢Î©¤Æ¤ë¤È¤¡¢¥¿¥ª¥ë¤ÇÂÎ¤ò¤³¤¹¤ë´Ö¤Ï»ß¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ß¤á¤ë¤È´¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤ê¡¢Íá¼¼¤òÀè¤Ë²¹¤á¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ïー¤ò1Ê¬¤À¤±ÊÉ¤ËÅö¤Æ¤ÆÅòµ¤¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦
»õËá¤Ãæ¤Ë¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â°Õ³°¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤ò¤¯¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°Ê¬¤À¤±»È¤¦¤Î¤¬¼ê·ø¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
Àá¿å¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤Ë¸ò´¹
Àá¿å¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢ÂÎ´¶¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â½Ð¤ëÅòÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¿åÆ»»ÈÍÑÎÁ¤â²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Îä¤¨¾É¤Î¿Í¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤ÆþÍáË¡
Îä¤¨À¤Î¿Í¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆþÍáË¡¤ò»î¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
38～40¡î¤ÎÄã²¹Ä¹»þ´ÖÍá¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë
¾¯¤·¤Ì¤ë¤á¤ÎÆþÍá¤ÇÂÎ¤Î¿Ä¤ò²¹¤á¤Æ¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£38～40¡î¤¯¤é¤¤¤Î¤Ì¤ë¤á¤Ç¡¢10～15Ê¬¤Û¤É¤Ä¤«¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÂÅò¤ÇÁ´¿È¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤·¤Ä¤ÄÃ»»þ´Ö¥·¥ã¥ïー¤ò»È¤¦
Á´¿È¤ò²¹¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥ïー¤òÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡¢Àè¤ËÂÅò¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö´¨¤µ¤ÎÄì¾å¤²¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀöÌÌ´ï¤ä¥Ð¥±¥Ä¤Ë¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤ÆÂ¼ó¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ä¤±¡¢5～10Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤¬²¹¤Þ¤ë¤ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÎä¤¨¤¬¤æ¤ë¤ß¡¢¥·¥ã¥ïー¤ÏÃ»»þ´Ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¾¿ÈÍá¤Ê¤é¿åÎÌ30～40%ºï¸º¤Ç¸ú²Ì°Ý»ý
¡ÖÅòÁ¥¤Ç²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿åÆ»Âå¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢È¾¿ÈÍá¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¸ª¤Þ¤ÇÄ¥¤ë¤è¤ê¿å¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¿åÎÌ¤ò30～40%¤Û¤É¸º¤é¤·¤Æ¤â¡¢²¹´¶¤ÏÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ß¤¾¤ª¤Á¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÅò¤Ë¤Ä¤«¤ê¡¢¾åÈ¾¿È¤ÏÎä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ºÅò¤äÃº»ÀÆþÍáºÞ¤Ç¸ú²Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×
¡Ö²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È´¨¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤è¤ê¡Ö²¹¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤æ¤ºÅò¤Ï¹á¤ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ãº»ÀÆþÍáºÞ¤Ï¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤á¤Ç¤âËþÂ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ïー¤òÎ®¤·Â³¤±¤ë»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¿åÆ»Âå¤¬·î3000±ß¤Ê¤é¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¡Ê·î2282±ß¡Ë¤è¤êÌó700±ß¹â¤¯¡¢¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥·¥ã¥ïー30Ê¬¤Î½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ï¡¢·î3800±ßÁêÅö¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤Ë¥·¥ã¥ïー¤ò»ß¤á¤ë¡¢»õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¡¢Àá¿å¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ç¿åÆ»Âå¤Ï²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Îä¤¨¾É¤Î¿Í¤ÏÂÅò¤ä¤Ì¤ë¤áÆþÍá¤Ç¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
