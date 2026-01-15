4»ù¤ÎÊì¡¦Åì¸¶°¡´õ¡¢ÊÛÅöÍÑÍñ¾Æ¤¤Î¥«¥Ã¥È¿ôÁý¤ä¤¹Î¢¥ï¥¶¾Ò²ð¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¸¶°¡´õ¤¬1·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÛÅöÍÑ¤ÎÍñ¾Æ¤¤Î¥«¥Ã¥È¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ4»ù¤ÎÊì¥â¥Ç¥ë¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¼ÂºÝ¤ËÎ¢¥ï¥¶»È¤Ã¤¿Íñ¾Æ¤¸ø³«
Åì¸¶¤Ï¡ÖYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥È¿ôÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤é²£¤Ë´¬¤¤¤¿¤éÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ Å·ºÍ¡Á¡ª ¤³¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë2ÀÚ¤ì¤º¤ÄÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òºÜ¤»¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢²£¤Ë´¬¤«¤ì¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íñ¾Æ¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÁáÂ®¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¸¶¤Ï¡¢2008Ç¯1·î¤Ë°æ¾å»á¤È·ëº§¤·¡¢2009Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£2015Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢6¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ4»ù¤ÎÊì¥â¥Ç¥ë¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¼ÂºÝ¤ËÎ¢¥ï¥¶»È¤Ã¤¿Íñ¾Æ¤¸ø³«
¢¡Åì¸¶°¡´õ¡¢Íñ¾Æ¤¥«¥Ã¥È¿ô¤òÁý¤ä¤¹Î¢¥ï¥¶¤È¤Ï¡©
Åì¸¶¤Ï¡ÖYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥È¿ôÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤é²£¤Ë´¬¤¤¤¿¤éÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ Å·ºÍ¡Á¡ª ¤³¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë2ÀÚ¤ì¤º¤ÄÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òºÜ¤»¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢²£¤Ë´¬¤«¤ì¤ÆÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íñ¾Æ¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡Åì¸¶°¡´õ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÁáÂ®¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¡Ö¤ªÊÛÅö¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶¦Í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì¸¶¤Ï¡¢2008Ç¯1·î¤Ë°æ¾å»á¤È·ëº§¤·¡¢2009Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£2015Ç¯7·î¤ËÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢6¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û