¡Ö¥Ò¥ç¥×ÍÍ¡×¤³¤ÈÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢¡È¶»¥­¥å¥óÉ¬¿Ü¡É¤Î¾Ð´é¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¿·¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¸ø³«

¡Ö¥Ò¥ç¥×ÍÍ¡×¤³¤ÈÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤¬¡¢¿·¥É¥é¥Þ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç2·î20Æü21»þ50Ê¬¤Ë½éÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê·¯¤Îµ¨Àá¤Ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë²ÆµÙ¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤ëÃË¡Ö¥Á¥ã¥ó¡×¤È¡¢¼«¤é¤òÅß¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÆÀ¸¤¤ë½÷¡Ö¥é¥ó¡×¤¬±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢Åà¤ê¤Ä¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¤È¤¤á¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡¢¶¦±é½÷Í¥¤ÈÌ©ÃåSHOT
¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢¥½¥Ì¡¦¥Á¥ã¥óÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯Ìû²÷¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¿¼¤¤½ý¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¿ÍÊª¡£¥Ï¥é¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜÆü¡Ê15Æü¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤µ¤¨ÆÃÊÌ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥½¥Ì¡¦¥Á¥ã¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤È°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÊÝÂ¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ÈÈà»á¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¤½¤Î»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥½¥Ì¡¦¥Á¥ã¥ó¤ÏÃ¯¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¿¼¤¤½ý¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£7Ç¯Á°¡¢»à¤ÎÊ¥¤«¤é´ñÀ×Åª¤ËÀ¸´Ô¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËèÆü¤ò¤Þ¤ë¤ÇµÙ²Ë¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î»ö¸Î¤È¡¢¤¤¤Þ¤À²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¿¼Â¤¬Â¸ºß¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
À©ºî¿Ø¤Ï¡Ö¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤È½ý¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥½¥Ì¡¦¥Á¥ã¥ó¤ò¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤¯Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ð±éµ»¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿´¤Îµ¡Èù¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÈà¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥× ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1993Ç¯5·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Î±³ØÅö»þ¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢2016Ç¯¤«¤é¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¤Ç³èÆ°¤·¡¢2019Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ØËâ½÷¿©Æ²¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¤ä¡ØÌµ¿ÍÅç¤Î¥Ç¥£¡¼¥Ð¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¡£2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡ØEye Love You¡Ù¤ÇÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡È¥Ò¥ç¥×ÍÍ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£