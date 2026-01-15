YOASOBI¤ÎLilas¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë¤¬´Ú¹ñ¤Ç±þ¤¨¤¿10¤Î¼ÁÌä¤òÂç¸ø³«¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈYOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç½é¤Î¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¡£
´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢2026Ç¯5·î23Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÆâ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ø´öÅÄ¤ê¤é LIVE TOUR 2026 ¡ÈLaugh¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛYOASOBI¡¦ikura¡¢´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ËÅÐ¾ì¡ª
¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡Ù¤òµÇ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1·î19Æü¸á¸å8»þ¤è¤êMelon¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëYOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È³èÈ¯¤Ë¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¿ô¤Î¹¹ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£YOASOBI¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤ÎÍè´Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎZICO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ØDUET¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎOST¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡Ø2025 Melon Music Awards¡ÊMMA2025¡Ë¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Íè´Ú¤òÁ°¤Ë¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï°ìÌä°ìÅú¡£
Q. ´Ú¹ñ¤Ç´öÅÄ¤ê¤é¤È¤·¤Æ½é¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤Ï¡©
ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¥½¥í¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎ¤âÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤½¤Îµ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¿¼¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Q. ´Ú¹ñ¸ø±é¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
MC¤ä´ÑµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Q. ºÇ¶á¡¢ZICO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ØDUET¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ©ºîÎ¢ÏÃ¤Ï¡©
ZICO¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È²Î»ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ä¤¬²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤Î²Î»ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é²Î»ì¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¼«ÂÎ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë²Î»ì¤Î°ìÉô¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÅÀ¤â¡¢º£²ó¤ÎÀ©ºî¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Î°ì¤Ä¤À¡£
Q. ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤Ï¡©
¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¶Ê¤Ï¡ØCafe Latte¡Ù¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¡£ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ë¤ÏAKMU¡Ê³ÚÆ¸¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡Ë¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ò¥ç¥¯¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¡£
Q. ´Ú¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿È¿±þ¤Ï¡©
YOASOBI¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬º£¤Ç¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊSNS¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ZICO¤µ¤ó¤È¤Î¡ØDUET¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Q. º£²ó¤ÎÍè´ÚÃæ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
´Ú¹ñÎÁÍý¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Á¥¥ó¤È¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Q. YOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡Öikura¡×¤È¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö´öÅÄ¤ê¤é¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
YOASOBI¤Ï2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ê¤Ë°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëAyase¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë»ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ìò³ä¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥½¥í³èÆ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤äÊª¸ì¤ò¤â¤È¤Ë¶Ê¤òºî¤ê¡¢É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢YOASOBI¤È´öÅÄ¤ê¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»³Ú¤ÎÀ©ºî²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
Q. º£¸å¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´öÅÄ¤ê¤é¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤²»³Ú¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡©
º£²ó¤Î¡ØLaugh¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØLaugh¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤À¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤À¼¤ä»Ñ¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Q. º£²ó¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¡©
´öÅÄ¤ê¤é¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡£
Q. ´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¥½¥í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø±é¤ò´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë