¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¥â¥Æ¤ëÈë·í¤òÌÀ¤«¤¹ ¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖISLAND¡×¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ª¤è¤Ó¿·CM¤ªÈäÏªÌÜ¤¬15Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¡ÖNatural Diamond Essence Stick¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢CM»£±Æ¤ò¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ä¤ë¤¾¤È¡Ê°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤È¡Ë¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÁÇ¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤ò±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»£±Æ¤Î»ÅÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊÕ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤ÏÈþÍÆÊÝ¼¾¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¹â¶¶¼«¿È¤âÉáÃÊ¤«¤éÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¡ÈÊÝ¼¾ÃË»Ò¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÊÝ¼¾ÃË»Ò¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¹â¶¶¶³Ê¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢ÂçÀ¾Î®À±¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¿°¤Î·Á¤¬¤¤ì¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿°¤ÎÊÝ¼¾¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿°¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÅÉ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¿°¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê³ÑÅÙ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬µó¤¬¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï´é¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÊÌÌä¤ï¤º¥â¥Æ¤ëÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÎ¢É½¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¡£°ìËÜ¤Î¿Ä¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç°ìÈÖ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢È±¿§¤òÃ»¤¤´ü´Ö¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¹õ¤äÃã¿§¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤Î¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÎÈ±¿§¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖISLAND¡×¤Ï¡¢¡ÈÈ©¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¡É¤òÄÉµá¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹â¶¶¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNatural Diamond Essence Stick¡×¡ÊÈþÍÆÊÝ¼¾¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ï15Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£