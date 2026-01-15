¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¿80Ç¯Âå¤ò²û¤«¤·¤àÏÃ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¿§¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó3¿ÍÁÈ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²¸»Õ¤Î¼ºí©»ö·ï¤ÎÆæ¤¬3¿Í¤ÎÂç¿Í¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡Ö1988ÀÄ½Õ²ó¼ý¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡×¡£È¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¼ç±é¡£µÓËÜ¤Ï¸ÅÂôÎÉÂÀ»á¡£
¡¡Ã°ÊÕ»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¤ÇÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤Î3¿Í¡¢Âç¼ê¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤Î¥æ¥ó¤³¤ÈÍºÂÀ¡ÊÈ¿Ä®¡Ë¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥Á¥§¥ó¤³¤ÈÈ¥¡ÊÂç¿¹¡Ë¡¢ÍýÍÆ»Õ¤Î¥¥ó¥Ý¡¼¤³¤Èµª²ð¡ÊÄÅÅÄ¡Ë¡£
¡¡51ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë3¿Í¤Ï¡¢Ã°ÊÕ»Ô¤Î·úÀß¸½¾ì¤Ç¿Í¹ü¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢37Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£3¿Í¤ÏÅö»þ¡¢Éô¼¼¤À¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤ÇÀÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸ÜÌä¤Î¶µ»Õ¡¦¥Þ¥Á¥ë¥À¡ÊÌÚÎµËãÀ¸¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëµ²±¤¬Û£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤ÆÌÌÇò¤¤¡£¿Í´Ö¤Îµ²±¤Ã¤ÆÛ£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿80Ç¯Âå¤ò²û¤«¤·¤àÏÃ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¿§¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡Ö»þÂå¹Í¾Ú¤¬¼ã´³»¨¤Ê¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÉÔÈ÷¤Ê¤Î¤«Êª¸ì¤ÎÉúÀþ¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ö¡Ø¤Õ¤Æ¤Û¤É¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¡á¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡¢¥¥ó¥Ý¡¼¡á¥µ¥â¡¦¥Ï¥ó¡¦¥¥ó¥Ý¡¼¡¢¥æ¥ó¡á¥æ¥ó¡¦¥Ô¥ç¥¦¤Ã¤Æ¡¢¹á¹Á±Ç²è¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤ï¡×¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Í¥¿¤Ç¥Þ¥Á¥ë¥À¤«¡×¡ÖM78À±±À¡¢¥¤¥¹¥«¥ó¥À¥ë¤Î¶á¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºÉ÷Ì£¤Î±ßÈ×¤¢¤¿¤ê¤Ç ¤â¤¦¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¤«¤°¤äÉ±¤È¸À¤¨¤ÐÂô¸ýÌ÷»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó3¿ÍÁÈ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¤Îµ²±¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¸ÅÂôÎÉÂÀ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö»×¤ï¤ºÃ°ÊÕ»Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¶á¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£