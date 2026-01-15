¾®ÀîºÚÅ¦¡¢´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ÖÆùÃÄ»Ò¤Î¥¹¡¼¥×¼Ñ¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð¡¡¡Ö²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¡Ê63¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£´¨¤¤Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ÖÆùÃÄ»Ò¤Î¥¹¡¼¥×¼Ñ¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ¡×¼êºî¤ê¡ÈÆùÃÄ»Ò¤Î¥¹¡¼¥×¼Ñ¡É¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾®ÀîºÚÅ¦
¡¡¾®Àî¤Ï¡Ö¤ª¸¥Î©¡ªÆùÃÄ»Ò¤Î¥¹¡¼¥×¼Ñ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅº¤¨¤Æ¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£ÆùÃÄ»Ò¤Ï¡ÖÆÚ¤Ò¤Æù¤Ë¥Í¥®¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö ¸ÕËãÌý ¾ßÌý ÊÒ·ªÊ´¡Ê»ä¤ÏÊÆÊ´»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹)¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ÍýÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÆé¤Ë¤ª¿åÆþ¤ì¤Æ600ml ·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¸ÕËãÌý Ê¨¤¤¤¿¤éÆùÃÄ»Ò¤ò¿§ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤Æ ÇòºÚ ¤¨¤Î¤ ½Õ±«¾è¤»¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡×¤È¼ê½ç¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ª¹¥¤ß¤Ç¸ÕÜ¥¡¢¸ÕËãÌý¡¢ÀÄ¥Í¥®¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÀäÂÐºî¤ê¤Þ¤¹ ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
