32ºÐ¡¦»³ËÜºÌ¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Þ¥Þ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ë¡×¡¡°¦¸¤¡¦¤ê¤ª¤óÃÂÀ¸Æü¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß
¡¡¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª°¦¸¤¡¦¤ê¤ª¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿»³ËÜºÌ
¡¡»³ËÜ¤Ï¡Ö¤ê¤ª¤ó¡¢4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¤Î°¦¸¤¡¦¤ê¤ª¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ç¸À¤¦¤È32ºÐ¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Þ¥Þ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¸¤¤ÈÇ¯Îð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅ·¿¿à¥Ì¡¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ê¡¼¤¿¤ó¤ËÆü¡¹Ìþ¤µ¤ì¡¢¸µµ¤¤òÌã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö4ºÐ¤â1ÉÃ¤Ç¤âÂ¿¤¯°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤½¤¦¤Í¡Á¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¸¤¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×¡Ö¸¤¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡×¡Ö¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¡×¡Ö¥è¡¼¥¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤»³ËÜ²È¤Î¤ê¡¼¤¿¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¥Þ¥Þ¤ÎÇ¯Îð¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª°¦¸¤¡¦¤ê¤ª¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿»³ËÜºÌ
¡¡»³ËÜ¤Ï¡Ö¤ê¤ª¤ó¡¢4ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¤Î°¦¸¤¡¦¤ê¤ª¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ç¸À¤¦¤È32ºÐ¤¯¤é¤¤¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Þ¥Þ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¸¤¤ÈÇ¯Îð¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¸¤¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×¡Ö¸¤¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡×¡Ö¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¡×¡Ö¥è¡¼¥¡¼¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤¤»³ËÜ²È¤Î¤ê¡¼¤¿¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È¥Þ¥Þ¤ÎÇ¯Îð¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Í¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£