¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢»ÊË¡Åö¶É¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²òÇ¤¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÁÜºº¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ò²òÇ¤¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÍÍ»Ò¸«¤À¡£¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¤³¤ì¤«¤é·èÄê¤¹¤ë¡£»þ´ü¾°Áá¤À¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£ÁÜºº¤ÏÏ¢Ë®µÄ°÷¤«¤é¤âÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©À¤òÂ»¤Ê¤¨¤Ð¡¢¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¤òÔÌÂ»¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Í¤Ä¤±¤¿¡£