¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡ÛÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤Ï15Æü¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ç¥é¥¶¥í³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£Åì¡¦Æî¥·¥Ê³¤¤Ç·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤¬¿©ÎÁ¤Ê¤É¤òÍ»ÄÌ¤·¹ç¤¦¡ÖÊªÉÊÌòÌ³Áê¸ßÄó¶¡¶¨Äê¡ÊACSA¡Ë¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î3¥«¹ñÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤â¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²ñÃÌËÁÆ¬¤Ç¥é¥¶¥í»á¤Ïº£Ç¯¤¬ÆüÈæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½70¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¤ò¿¼¤á¿ÍÅª¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ÎÀïÎ¬´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ø¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡Ù¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£