¥¹¥º¥¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡×¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¤¤¤¡ª À¤³¦½é¤Î¡È¥¹¥´¤¤¸åÀÊ¡É¡õ»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¼¼Æâ¡õ¤Ë´¶Æ°¡ª ¡È¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡É¤Î·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤Ï¡ª
¡¡¤³¤³10Ç¯¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö³¦¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡×¤¬Çä¤ì¶Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à·Ï¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ»¶ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¶¥¹ç¥â¥Ç¥ë¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¤Ê¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ê¤«¤Ë°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥º¥¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡×¤â·øÄ´¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥¹¥´¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê23Ëç¡Ë
¡¡Á´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯11·î¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¡Ê16198Âæ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¡Ê12904Âæ¡Ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ë¤Ï¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¡×¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥®¥¢¡×¤È¤¤¤¦Éý¹¤¤ÁØ¤Ë¶Á¤¯¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥óºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ÏºÂÌÌ°ÌÃÖ¤¬¹â¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê»ÑÀª¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢·ÐºÑÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ö¼ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢153Ëü100±ß¤«¤é221Ëü7600±ß¤È¤¤¤¦µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥º¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤â2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç3ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1785mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Û¤ÜÆ±°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2460mm¤È¡¢N-BOX¡Ê2520mm¡Ë¤è¤ê¼ã´³Ã»¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ò¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ç¹ª¤ß¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹Â¦¤«¤é¤Ç¤â¸åÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥¹¥é¥¤¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤äºÙ¤«¤Ê¹©É×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡3ÂåÌÜ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëK¤µ¤ó¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×¹©É×¤Ë´¶¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Íµ¤¤ÎN-BOX¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤ÏºÊ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¼ÖÆâ¤Ç»¶¤é¤Ð¤ê¤¬¤Á¤Ê¾®Êª¤òÆþ¤ì¤ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤È¤â¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤ëÅÀ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âK¤µ¤ó¤Ï¡¢¸åÀÊ¤Î¥·¡¼¥ÈºÂÌÌ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¥Õ¥é¥Ã¥×¡×¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºÂÌÌ¤Î°ìÉô¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê³ÑÅÙ¤òÄ´Àá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ä²ÙÊª¤ÎÍî²¼¤òËÉ¤°¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢Í£°ì¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æµ©¤ÊÁõÈ÷¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ä¹½ê¤â¤¢¤ì¤ÐÃ»½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Î¾ï¤Ç¤¹¡£¼Ö½Å880kg¤È·ÚÎÌ¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ49PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯59Nm¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎN-BOX¡Ê58PS¡¿65Nm¡Ë¤Ë°ìÊâ¾ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤Ç¤ÎÅÐºä»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥¿¡¼¥Ü¤ÎÀßÄê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ¹µ÷Î¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï»È¤¤¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ïº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈK¤µ¤ó¤Ï³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È·Ï¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÀÊ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎÍøÊØÀ¤â¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ò¤È¤Ä¤Ç³«ÊÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎÊØÍø¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦¥Ò¥ó¥¸¼°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Î¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤µ¤â¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¸½ºß¡¢153Ëü100±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤«¤Ä°Ý»ýÈñ¤â°Â¤¯ºÑ¤à¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÎÏ¤Ê¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£