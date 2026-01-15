¡ÖÊâ¤ó¤ÀÆ»¤ò¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¡×ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¸µºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î²¸»Õ¤¬¸ì¤ëÁÇ´é
¡¡Ç¾¼ðáç¤Î¤¿¤á2023Ç¯¤Ë28ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¸µ³°Ìî¼ê¡¢²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡á¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô½Ð¿È¡á¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¡ÊºòÇ¯11·î¸ø³«¡Ë¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£¤â¾å±Ç¤¬Â³¤¯¡£²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼¯»ùÅç¼Â¹â¡Ê¼¯¼Â¡ËÌîµåÉô°÷¤À¤Ã¤¿º¢¤â´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿µÜ²¼Àµ°ì¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¿µÂÀÏº¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Îµ²±¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹ï¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´ê¤¦¡£
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¤Î¼¯¼Â¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹â¹»ÄÌ»»29ËÜÎÝÂÇ¡£¶¯ÂÇ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç14Ç¯¤Ëºå¿À¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£¡ÖÅØÎÏ²È¤Ç¹â¹»¤ÎÎÀ¤Ç¤Ï¿²¤ë»þ¤â¥Ð¥Ã¥È¤òÎÙ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈµÜ²¼¤µ¤ó¡£
¡¡¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ1·³¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À16Ç¯3·î¡£¼ÂÄ¾¤Ê²£ÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬¡¢µÜ²¼¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤ÎÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¼¯¼Â¤Ï¹Ã»Ò±à¶á¤¯¤Î½É¼Ë¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ö¿µÂÀÏº¤«¤é¡Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤Î³«ËëÁ°¤ËÈà¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤éº¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍè¤Æ¸åÇÚ¤ò·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿17Ç¯¡¢21ºÐ¤ÇÇ¾¼ðáç¤òÈ¯¾É¤·»ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤·¤Æ¤â²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿19Ç¯9·î26Æü¡£ÌÄÈøÉÍµå¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿2·³¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃæ·ø¼ê¤È¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£È¬²óÉ½2»àÆóÎÝ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤ò¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÊáµå¤·¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤ËÊÖµå¡£Áö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ö´ñÀ×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢µÜ²¼¤µ¤ó¤Ï»î¼Ì²ñ¤ÇÌîµåÉô°÷¤È¶¦¤ËÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£²£ÅÄ¤µ¤ó¤ËºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï23Ç¯5·î¤À¤Ã¤¿¡£¿À¸Í»Ô¤ÎÎÅÍÜÀè¤ËË¬¤ì¤¿¤¬´û¤Ë°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼¯¼Â¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤«¤±¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÊ³¤¤Î©¤Æ¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤êÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ²¼¤µ¤ó¤â¼¯¼ÂÌîµåÉô½Ð¿È¡£Â´¶È¸å¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎNKK¡Ê¸½JFEÀ¾ÆüËÜ¡¢¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ö¶öÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î»£±Æ¾ì½ê¤Ï¡¢¤½¤³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÂËâ¤ÈÆ®¤¤¡¢¹Ö±é³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿²£ÅÄ¤µ¤ó¡£¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¸²¾´Èê¤Î·úÀß·×²è¤â¿Ê¤à¡£µÜ²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉô°÷¤Ë¿µÂÀÏº¤ÎÊâ¤ó¤ÀÆ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£¡ÊÂç·¦Àµ°ì¡Ë