1ÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¡Ö¾åÂô½Î¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®3Ç¯ÌÜ¤Î155¥¥í±¦ÏÓ¤¬´¶·ã¡Ö¼ÁÌä¤·¤¿¤éÁ´ÉôÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®3Ç¯ÌÜ¡¢Æ£¸¶ÂçæÆÅê¼ê¡Ê20¡Ë¤¬¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¾åÂôÄ¾Ç·¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç2024Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å2Ç¯¤ÇµåÂ®¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¡¢ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤Î155¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¡¢ºò½©¤ËÁ´¤¯ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤¾åÂô¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ»²²Ã¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½©µ¨Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢µåÃÄ»Ùµë¤Î·ÈÂÓ¤«¤é¾åÂô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸¡º÷¤·¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ1ÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢²÷Âú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¡£½é¤á¤Æ¾åÂô¤ÎÅêµå¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Îµ°Æ»¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ê¤ã¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¼ÁÌä¤·¤¿¤éÁ´ÉôÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ëÁê¼ê¤âÌ³¤á¡¢²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÑ²½µå¤Ë¤âÌÀ³Î¤ÊàÅú¤¨á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾åÂô½Î¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï2·î1Æü¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥ÈÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£