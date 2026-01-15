¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÌ±»öºÆÀ¸³«»Ï·èÄê¡¢¾µ·ÑÅ¹ÊÞ¤¬È½ÌÀ
¡¡1·î5Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ËÌ±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:292914610¡¢Ê¸µþ¶è¡Ë¤Ï1·î13Æü¡¢Æ±ÃÏºÛ¤«¤éÌ±»öºÆÀ¸³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¾µ·ÑÍ½Äê¤Î47Å¹ÊÞ¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡47Å¹ÊÞ¤ò´ë¶ÈºÆÀ¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:296421731¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡ËÂ¦¤Ø°ú¤·Ñ¤°¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¿·¤µ¤Ã¤Ý¤íÅ¹¡Ê»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¡Ë¤ä¿·½É¥µ¥Ö¥Ê¡¼¥ÉÅ¹¡Ê¿·½É¶è¡Ë¤Ê¤É¡£¥¨¥¥å¡¼¥ÈÀÖ±©¤ß¤Ê¤ßÅ¹¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë¤ä¿·É´¹çµÖ¥ª¡¼¥ÑÅ¹¡ÊÀîºê»ÔËãÀ¸¶è¡Ë¤Ê¤ÉÌó40Å¹ÊÞ¤Ï¾µ·ÑÂÐ¾Ý³°¤À¡£
¡¡ÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïºß¸Ë¤Î°ÂÇä¤ê¥»¡¼¥ë¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢1·î8Æü¤ÎºÄ¸¢¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ç¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼Â¦¤Ï¡Ö³ä°ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ÏÊÄº¿Í½Äê¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£