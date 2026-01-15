¡Ö¼«Ê¬¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÂæÏÑ¤Î21ºÐ¡¢½éÍ¥¾¡¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿ÎÞ¡Ú2025Ç¯¡È¤³¤Î1¥·¡¼¥ó¡É¡Û
ÇòÇ®¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡£º£µ¨Á´36»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âç²ñ¤´¤È¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡È1¥·¡¼¥ó¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡Ê11·î20¡Á23Æü¡¢°¦É²¸©¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¾¾»³¡¢Í¥¾¡¡§¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡Ë2022Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤éÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ3Ç¯¡£ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î21ºÐ¡¢¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¤¬¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¡¢¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤ËÎ®¤ìÍî¤Á¤¿ÎÞ¡£´·¤ì¤Ê¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤À¡£2°Ì¤Ë2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¡£Á°È¾¤Ç°ì¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢10ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥ó¤Ç°ìµ¤¤Ë5¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¡£¿·½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¤Ë3ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆ²¡¹¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ä¹¤¯´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀÅ¤«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ò¡¢Ã¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÂæÏÑ¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÏÆüËÜ¸ì¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤ÏÁª¼ê¤ÎÍ§Ã£¤ä¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³Ð¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¸½¾ì¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç3¾¡¤òµó¤²¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£¤½¤Î»ñ³Ê¤Ç24Ç¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°32°Ì¤Ç½é¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¼÷»Ê¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤°¤í¤ËÌ´Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¬µã¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Çµã¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤âÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Ç¡¢¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤éµÞ¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢´¶¾ð¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£Êì¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤âÄÌ¤¦4Ç¯À¸¤Ç¡¢ÆüÂæ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·Ç¤²¤ëºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î½÷²¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¡£»Õ¾¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç7ÅÙ¤Î¾Þ¶â½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÂæÏÑ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥È°¤¶Ì¡£Âç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Ç¡¢»Õ¾¢¤ÈÆ±¤¸Äº¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
