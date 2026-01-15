¶¶²¼Å°»á¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¼«°Ý¤¬·ãÆÍ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤Î¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤Î¡ÈÁªµó¶èÄ´À°¤Ê¤·¡É¤Ë
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«Ì±¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤é¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¾ÜºÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¡¢¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤ä·ÐºÑÀ¯ºö¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç2·î¤Î½°±¡Áª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤Ï¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È¡Ö2·î3Æü¸ø¼¨¡¢15ÆüÅê³«É¼¡×¤¬¼´¡£´±Å¡´´Éô¤Ï¡ÖÁá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¡¢µÈÂ¼Î¾»á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²ñÃÌ¤Ë¤ÏÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡ÖÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ßÊÑ¹¹¤Î¿³È½¼õ¤±¤ë¡¡¹â»Ô¼óÁê¡¢²ò»¶¤ÎÍýÍ³¤ò´´»öÄ¹¤é¤ËÀâÌÀ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÂç¤¤¤Ê¤ëÌ·½â¡£¿·¤·¤¤¼«°ÝÏ¢Î©¤Î¿®¤òÌä¤¦¤Ê¤é¡¢¼«°Ý¤ÎÁªµó¶èÄ´À°¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£Áªµó¶èÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢³ÆÅÞ¤¬ÆÈ¼«¤Î¸øÌó¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Áªµó¸å¤ËÏ¢Î©¶¨µÄ¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡ÖÂçºå¤Ç¤Ï¼«°Ý¤¬·ãÆÍ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤Î¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¡¢¡ÖÂçºå¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«°Ý¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÁªµó¶è¤Ç¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«°ÝÏ¢Î©¤Î¿®¤òÌä¤¦¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡¢2010Ç¯4·î¤ËÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¤ëÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÂçºå°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ò·ëÀ®¤·¼«¤é¤¬ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£12Ç¯9·î¤Ë¤Ï¿·ÅÞ¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£15Ç¯Ëö¤ËÀ¯¼£²È¤ò°úÂà¡¢°Ý¿·¤ÎÀ¯ºö½õ¸À¤äË¡Î§ÌÌ¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬22Ç¯3·îËö¤Ç¸ÜÌä·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£