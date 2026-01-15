¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÉðÅÄ¿®¸¼Ìò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡½¨Ä¹¡¦½¨µÈ¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦Å¨ÂÐÀªÎÏ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤â·èÄê
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á)¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹âÅèÀ¯¿¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡¢Äá¸«Ã¤¸ã¡¢Ç÷ÅÄ¹§Ìé¡¢¥É¥ó¥Ú¥¤¡¢ËûÀÖÑ»¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÅèÀ¯¿
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤È¤Ê¤ë¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹(¾®°ìÏº)Ìò¤ÏÃçÌîÂÀ²ì¡¢½¨Ä¹¤Î·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈ(Æ£µÈÏº)Ìò¤ÏÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡£µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¿¥ÅÄ¤Î¶¼°Ò¡¦ÉðÅÄ¿®¸¼¤ò¹âÅèÀ¯¿¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¹âÅè¤Ï¡¢1996Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½¨µÈ¡Ù¤ÇË¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÝÄÅÍ²¬¾ë¼ç¤Ç¡¢¿®Ä¹¤«¤éÀÝÄÅ°ì¹ñ¤ÎÅý¼£¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò¤Ë¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ÎÉã¡¦Àõ°æµ×À¯Ìò¤Ë±ÝÌÚ¹§ÌÀ¡¢±ÛÁ°(Ê¡°æ¸©ËÌÉô)¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¡¦Ä«ÁÒµÁ·ÊÌò¤ËÄá¸«Ã¤¸ã¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤Æ¤¤¿Ê¢¿´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡¦ÀÐÀî¿ôÀµÌò¤ËÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡¢Àõ°æÄ¹À¯¤ò»Ù¤¨¤ëÌÔ¾¡¦µÜÉô·Ñ½áÌò¤Ë¥É¥ó¥Ú¥¤¡¢ÅÚ´ô²È¤Î½Å¿Ã¤«¤é¡¢²¼Ñî¾å¤Ë¤è¤êÈþÇ»°ì¹ñ¤ò¼£¤á¤ëÀï¹ñÂçÌ¾¤Ø¤ÈÂæÆ¬¤·¤¿ºØÆ£Æ»»°Ìò¤ËËûÀÖÑ»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÉðÅÄ¿®¸¼Ìò ¹âÅèÀ¯¿
¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¿¿´¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡û¹ÓÌÚÂ¼½ÅÌò ¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ
ËÍ¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ø¤¦¤²¤â¤Î¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¹ÓÌÚÂ¼½Å¤¬¡¢Â¯¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸Õ»¶½¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤âÂ¼½Å¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢¤«¤Ê¤êÆæ¤á¤¤¤¿Éð¾¤Ç¤¹¡£Å·²¼°ì¤ÎÈÜ¶±¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤ò¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¿Í´Ö½¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÀõ°æµ×À¯Ìò ±ÝÌÚ¹§ÌÀ
»þÂå·à¤ÎÃæ¤Ç¤â»þÂå¤ÎÂçÅ¾´¹´ü¤òÉÁ¤¯Àï¹ñ»þÂå¤¬ºÇ¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À©ºîÈ¯É½¤Î»þ¤«¤é½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÄ«ÁÒµÁ·ÊÌò Äá¸«Ã¤¸ã
Ä«ÁÒµÁ·Ê¤òÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©¤ÇÄ¹Ç¯¡¢»ÔÌ±»²²Ã¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤Ë¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ûÀÐÀî¿ôÀµÌò Ç÷ÅÄ¹§Ìé
10Ç¯Á°¤È¼ç·¯¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀï¹ñ¤ÎÀ¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûµÜÉô·Ñ½áÌò ¥É¥ó¥Ú¥¤
½é¤á¤Æ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é(¸ùÌ¾¤¬ÄÔ)¤âÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤·¤¿
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯ ¿ô¡¹¤ÎÂç²ÏºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬
¼«Ê¬¤ÏÀï¹ñ¤ÎÊª¸ì¤¬¹¥¤¡ª
¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¿¿¤óÃæ¤ÎºîÉÊ
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯ ¿´¤è¤ê¤Î´¶¼Õ¤Ç¤·¤¿
¡ûºØÆ£Æ»»°Ìò ËûÀÖÑ»
¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤Î½ÐÈÖ¤À¤¬¡¢ºØÆ£Æ»»°¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Âç¤¤¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
´î¤ó¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿¡£
¹âÅèÀ¯¿
