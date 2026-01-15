15Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥Ü¥È¥à¥º¡×´°Á´¿·ºî¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡×¡¢2026Ç¯»ÏÆ°¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡ßProduction I.G¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¥·¥êー¥º´°Á´¿·ºî¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡ã¥Ø¥¯¥»¡ä¡×¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼ ¥Ü¥È¥à¥º¡×¤Ï´ÆÆÄ¡¦髙¶¶ÎÉÊå»á¡¢À©ºî¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£1983～84Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢OVA¡¢³°ÅÁ¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¤µ¤ì¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ë²¡°æ¼é»á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢À©ºî¶¨ÎÏ¡¦Production I.G¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ËÜºî¤Î½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½éÃÆ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È¸ø¼°X¤â³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡ã¥Ø¥¯¥»¡ä¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ú¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù½éÃÆ±ÇÁü¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ØÏ¢¤·¤Æ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Î50¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¾ðÊó½é½Ð¤È¤·¤Æ¡¢µÇ°¥í¥´¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×µÇ°¥í¥´
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º
(C)SUNRISE