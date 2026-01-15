Ìó3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¡Ä¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Ç±¿µÙ¤ÎJRÎ¦±©À¾Àþ16Æü¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¡¡»³·Á¸©¡¡
¹ñÆ»¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤Î¤¿¤á±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿JRÎ¦±©À¾Àþ¤¬16Æü¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¤ª¤è¤½3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Î¦±©À¾Àþ¤ÏÊÂ¹Ô¤¹¤ë»³·Á¸©Æâ¤Î¹ñÆ»47¹æ¡Ö¹â²°Æ»Ï©¡×¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·úÀß¹©»ö¤Ç2022Ç¯5·î¤«¤éÁ´Àþ¤Ç±¿µÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³·Á²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·¡ºï¹©»ö¤¬µîÇ¯8·î¤Ë´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éJR¤Ï16Æü¤ËÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¤ª¤è¤½3Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¤ÎÂå¹ÔÍ¢Á÷¤Ï15Æü¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
JR¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¦±©À¾Àþ¤Ï±¿µÙÁ°¤ÈÆ±¤¸¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ18ËÜ¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£16Æü¤Ï¼òÅÄ±ØÈ¯¤Î¾å¤êÎó¼Ö¤¬¸áÁ°6»þ¤Ë¡¢¿·¾±±ØÈ¯¤Î²¼¤êÎó¼Ö¤Ï¸áÁ°6»þ27Ê¬¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»ÏÈ¯±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¿·¾±»Ô¤Î¡Ö±©Á°Á°ÇÈ±Ø¡×¤È¸ÍÂôÂ¼¤Î¡Ö¹â²°±Ø¡×¤ÏÄÌ²á±Ø¤È¤Ê¤ê¡¢JR¤Ïº£¸å¡¢ÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£