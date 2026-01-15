ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¡¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÊªÇÐÍ¥¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ï¡È¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡É¤Ã¤Æ¡ÄÀ¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ÓÂçÊªÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î»ý¤Á²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¶Ê¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ö»ä¤Î»ý¤Á²Î¤³¤Î3¶Ê¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆü¡¢µ×ÊÝÅÄÁáµª¡Ö°ÛË®¿Í¡×¡¢ÀÐ°æÌÀÈþ¡ÖCHA-CHA-CHA¡×¡¢»ûÈøæâ¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤Î»ØÎØ¡×¤Î3¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤Î»ØÎØ¡×¤ò²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö45Ç¯Á°¤Î²Î»ì¤ò½é¤á¤Æ»ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡Ê¸«¤¿¡Ë¡£¤³¤ì½÷¤Î»Ò¤¬¡È»ä¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¡¢¥ë¥Ó¡¼¤Ê¤Î¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤½¤ì¤Ç¤½¤Î¿Í¤¬¥ë¥Ó¡¼¤Î»ØÎØ¤ò¤¢¤²¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡©¤½¤ì¤Ç³¹¤Ç¥ë¥Ó¡¼¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡©¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡ªº£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¡¢·»Äï¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é»ûÈø¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Æ¡×¤È»ûÈø¤È¤Î´Ø·¸¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤Ï¡È¥Ö¡¼¥Ö¡¼¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¡¢À¨¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤È»ûÈø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ôËÜ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÃÝ¼ç±é¤ÎNHK¶ä²Ï¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ëÆüÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Ç·»ÄïÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£