¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îµ×ËÜ²íÈþ¡Ê67¡Ë¤¬12Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ÆÅÄÍý·Ã¡Ê67¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·Ç¯²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÎÁÄâ¤Ç¤¹¤Í¡×¼ÆÅÄÍý·Ã¤Î¼«Âð¤Ç¤Î¿·Ç¯²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡1984Ç¯¤Ë¡Ö¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤2¿Í¡£µ×ËÜ¤ÏInstagram¤Ç¡¢¸ø±é¤ÇÂçºå¤äÉÙ»³¤Ê¤É¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼ÆÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¼ÆÅÄÍý·Ã¤Î¼«Âð¤Ç¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿·Ç¯²ñ
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥Ï¥ÏËÜÊÞ¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼ÆÅÄ¤Î¼«Âð¤Ç¿·Ç¯²ñ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý¡¢ºÇ¹â¡¼¡ª¡ªÈþÌ£¤·¤¯¡¢°û¤ó¤Ç¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡¼¡¼¡£º£Ç¯¤â¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÎÁÄâ¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¡Ö²èÌÌ±Û¤·¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë