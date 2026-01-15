Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ2025Ç¯¤Ï65¿Í¤Î´´Éô¤ò±ø¿¦µ¿¤¤¤ÇÄ´ºº¡¡½¬¶áÊ¿À¯¸¢È¯Â¸å¡ÖºÇÂ¿¤òµÏ¿¡×
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏµîÇ¯¡¢±ø¿¦¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤¬65¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢È¯Â¸å¡¢ºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¡¢±ø¿¦¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿´´Éô¤Ï65¿Í¤Ç¡¢2012Ç¯¤Ë½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ°÷¤Î±ø¿¦Å¦È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ±ûµ¬Î§¸¡ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌµþ¤Ç²ñµÄ¤ò³«¤¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤ÎÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñµÄ¤Ç¤ÏµîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¿ÉåÇÔÆ®Áè¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÍ´ë¶È¤äÂç³Ø¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÉåÇÔ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¿¼²½¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÞ¤Î·úÀß³èÆ°¤ÎÅ¸³«¤ä¸¦½¤¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸øÈñ¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤ò¸·³Ê¤ËÄ´ºº¤·½èÊ¬¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë´´Éô¤ä¼ã¼ê´´Éô¤ÎÉåÇÔ¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÅ¦È¯¤¹¤ë¡×¤È¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î´´Éô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×24¿Í¤ÎÀ¯¼£¶É°÷¤Ç¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥È¥Ã¥×¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¶½¿ð»á¤é¤ÎÆ°ÀÅ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê±ø¿¦Å¦È¯¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£