¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤¬15Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÁÏÀß90¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆÎòÂå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥Ù¥¹¥È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅêÉ¼ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÆü¤ËºßÀÒ¤·¤¿ÎòÂåÁª¼ê¡¢¸½ÌòÁª¼ê¡£Åê¼ê¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¡¦Ãæ·Ñ¤®¡¦ÍÞ¤¨¤Î3Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ÆâÌî¼ê¤ÏÅê¼ê°Ê³°¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó(¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¢¥»¥«¥ó¥É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥µ¡¼¥É)¤«¤é³Æ1Ì¾¡¢³°Ìî¼ê¤Ï3Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ç·×11Ì¾¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¥Ù¥¹¥È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢µåÃÄ¤¬¸·Áª¤·¤¿ÎòÂå¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à24Ãå¤Î¤Ê¤«¤«¤é°ìÃå¤ò·èÄê¡£ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â2026Ç¯1·î16Æü10»þ¡Á2026Ç¯2·î6Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï2·î²¼½Üº¢¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÌ¾Áª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿ÃæÆü¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÁª¼ê¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£