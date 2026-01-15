¡ÚAfternoon Tea¡Ûçõ¹¥¤Âç´¿´î¡£300±ßÄÉ²Ã¤Ççõ¤¬3ÇÜ¤Ë¡ª3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢1·î15Æü¡¢30Æü¡¢2·î5Æü¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö#¤µ¤¯¤Õ¤ï¥¹¥³¡¼¥ó¥µ¥ó¥Éçõ¡×¤Îçõ¤¬¡Ü300±ß¤Ç3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
çõ¹¥¤¤ÏÄÉ²Ã¤¹¤Ù¤·...¡ª
¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡Ê1 ·î 15 Æü¡Ë¤ò´Þ¤à 3 Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÄÉ²Ã¤Ç300±ßÊ§¤¦¤È¡¢çõ¤¬ÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤éµ¤Ê¬¤¬¤¢¤¬¤ë²Ú¤ä¤«¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤µ¤¯¤Õ¤ï¥¹¥³¡¼¥ó¥µ¥ó¥Éçõ¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥ºÆþ¤ê¤Î¤µ¤Ã¤¯¤ê¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¡¢¥ì¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥¸¥§¥é¡¼¥È¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤Î¥½¡¼¥¹¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¹ÈÃãÉÕ¤¤Ç1890±ß¡£¥×¥é¥¹300±ß¤Ççõ¤¬3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô